Меркель заявила, что атаки «российских хакеров» являются стратегией войны

«У России существует стратегия, которую мы обязаны учитывать и не вправе просто игнорировать. Это стратегия ведения гибридной войны. Сюда относятся кибератаки, дезориентирование, искажение фактов. Все это — не побочные продукты их работы, а часть общей стратегии, применяемой Россией», — заявила Меркель. В то же время канцлер уточнила, что старается сохранять с Россией хорошие отношения и считает правильным поддерживать такой дипломатический курс.
По словам Меркель, атаки хакеров мешают доверию между Германией и Россией. «В нынешней ситуации мы сначала должны попытаться найти подозреваемого, объявленного в розыск. Но при этом мы оставляем за собой право введения новых мер, которые объяснят России нашу позицию», — подчеркнула канцлер в ответ на вопрос о возможных ответных шагах.
В начале мая в Германии выдали ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина — как считает немецкая прокуратура, он причастен к кибератаке на Бундестаг в 2015 году. Речь, как уточнило обвинение, идет о хакерской группировке Fancy Bear (также известной как АРТ28), которую связывают с российскими спецслужбами, в частности, с ГРУ. Бадин, по данным следствия, входил в нее и принимал непосредственное участие в той атаке.
Через несколько дней журнал Spiegel уточнил, что жертвой хакеров стала и сама Меркель — им удалось получить доступ к письмам ее приемной с 2012 по 2015 годы. Для взлома злоумышленники использовали рассылку с вредоносной программой, а для прикрытия использовали домен un.org — будто письма приходили из ООН.
Бадина также разыскивают в США: его подозревают в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство и в попытке манипуляции результатами президентских выборов 2016 года — тогда он, предположительно, участвовал во взломе компьютеров штаба Демократической партии и выложил в открытый доступ переписку кандидата в президенты Хиллари Клинтон.