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19:21 (мск), источник: ТАСС

Жириновский назвал проявлением «морального садизма» атаки на сайт «Бессмертного полка»

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Попытка публикации фотографий офицеров вермахта на сайте акции «Бессмертный полк» была продиктована стремлением омрачить праздник 9 Мая и является проявлением «морального садизма», бороться с которым нужно в том числе привлечением виновных к уголовной ответственности. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Источник: РИА "Новости"

«Есть люди, которым это доставляет радость, они моральные садисты. Физическое насилие применить не могут, но морально издеваются над пожилыми, над памятью, над теми, кто выставил туда фотографии своих родственников, погибших», — сказал Жириновский.

По его мнению, такие действия исходили, «скорее всего, с Украины».

«Им надо зарабатывать и какие-нибудь американские центры им за это с удовольствием заплатят, да и из некоторых стран Европы… Сегодня вот замахиваются на самое святое, потому что весь мир празднует эту победу над нацизмом, поэтому надо подпортить, потому что все прекрасно знают, что благодаря Советской армии был достигнут разгром немецких нацистов», — сказал Жириновский.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах, лидер ЛДПР заявил о необходимости создания специальных отделов в полиции и ФСБ, а также в других структурах, курирующих электронные коммуникации.
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«[Виновных] можно найти, всегда следы есть, — сказал он. — Обязательно надо найти способы или закрывать информацию, или моментально находить их и привлекать к уголовной ответственности, устраивать открытые судебные процессы, назначать огромные штрафы, уголовное наказание. Это будет останавливать таких людей».

«У нас должен быть свой агитпроп, спецпропаганда. Пропаганда — самый важный рычаг, инструмент, всегда будут те, кто будет использовать информационное поле. Обязательно каждый год они будут стараться испортить акцию своими отвратительными действиями. Нам остается бороться, находить их и наказывать», — заключил Жириновский.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской сообщил во вторник, что организаторы акции планируют передать в Следственный комитет России список IP-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями офицеров вермахта.

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Кроме того, платформа онлайн-шествия и сайт волонтерыпобеды.рф выдержали 9 мая несколько хакерских атак, которые не смогли помешать онлайн-трансляции.

Об акции

Общероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии.

Трансляция шествия «Бессмертный полк онлайн» велась на сайте Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press, а также в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и в онлайн-кинотеатре Okko.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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