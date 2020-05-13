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20:24 (мск), источник: Московский комсомолец

Депутаты Госдумы начали отпугивать коронавирус крестами

Ряд депутатов Госдумы начали ходить на заседания со специальными значками на лацканах пиджаков — белый крест на черном фоне. Спикер Вячеслав Володин предположил, что коллеги, возможно, считают, что такой значок способен отпугнуть вирус.

«Это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сказал Володин, отвечая на вопрос депутата Игоря Молякова. Тот поинтересовался, что это за символы, которые появились у коллег помимо депутатских значков.

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Позднее представитель Госдумы заявил «МК», что диалог Володина и Молякова «состоялся в шуточной форме».

«Это было не официальное заявление, а предположение председателя (нижней палаты)», — отметили в Думе.

Ранее «блокиратор вирусов» был замечен на пиджаке пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пекова. Журналисты объясняли ему, что эффективность такого средства считается недоказанной, а среди побочных эффектов называют спутанность сознания. Вскоре Песков отказался от ношения «блокиратора», пояснив, что его «запугали». 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента госпитализирован с коронавирусом.

Сам Володин на первом заседании палаты 12 мая появился без маски. Его советник позже объясняла, что спикер соблюдает дистанцию на работе и что считает неправильным доводить меры предосторожности по коронавирусу до абсурда.

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