Депутаты Госдумы начали отпугивать коронавирус крестами

«Это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — сказал Володин, отвечая на вопрос депутата Игоря Молякова. Тот поинтересовался, что это за символы, которые появились у коллег помимо депутатских значков.
Позднее представитель Госдумы заявил «МК», что диалог Володина и Молякова «состоялся в шуточной форме».
«Это было не официальное заявление, а предположение председателя (нижней палаты)», — отметили в Думе.
Ранее «блокиратор вирусов» был замечен на пиджаке пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пекова. Журналисты объясняли ему, что эффективность такого средства считается недоказанной, а среди побочных эффектов называют спутанность сознания. Вскоре Песков отказался от ношения «блокиратора», пояснив, что его «запугали». 12 мая стало известно, что пресс-секретарь президента госпитализирован с коронавирусом.
Сам Володин на первом заседании палаты 12 мая появился без маски. Его советник позже объясняла, что спикер соблюдает дистанцию на работе и что считает неправильным доводить меры предосторожности по коронавирусу до абсурда.