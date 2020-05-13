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19:01 (мск), источник: Интерфакс

Минобрнауки сочли возможным провести ЕГЭ дистанционно

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Министерство науки и высшего образования России считает, что ЕГЭ можно провести в дистанционном режиме.

Источник: РИА "Новости"

Позиция ведомства отражена в письме Минобрнауки в адрес Минпросвещения, датированном 8 мая, документ имеется в распоряжении «Интерфакса». В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным «в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами».

Между тем ранее в Рособрнадзоре заявляли, что проведение ЕГЭ в дистанционном режиме невозможно с технологической точки зрения.
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«Ты можешь сидеть за компьютером дома, а рядом стоят три репетитора, которые будут помогать, и никто на камеру это не увидит, даже если экзамен будет в онлайн-режиме», — отмечал в интервью «Интерфаксу» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Кроме того, обращают внимание в Рособрнадзоре, не у всех абитуриентов есть хороший интернет, компьютеры, камеры и микрофоны, что ставит под сомнение равенство возможностей всех поступающих.

Ранее Минпросвещения объявило о повторном переносе начала кампании ЕГЭ этого года из-за коронавируса. Дату в ведомстве не назвали, пообещав определиться с ней в ближайшие дни. В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, кто собирается поступать в вузы.

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