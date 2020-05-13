19:01 (мск), источник: Интерфакс
Минобрнауки сочли возможным провести ЕГЭ дистанционно
Москва. 13 мая. INTERFAX.RU — Министерство науки и высшего образования России считает, что ЕГЭ можно провести в дистанционном режиме.
Позиция ведомства отражена в письме Минобрнауки в адрес Минпросвещения, датированном 8 мая, документ имеется в распоряжении «Интерфакса». В документе подчеркивается, что такое решение министерство считает возможным «в условиях сохранения текущей эпидемиологической ситуации, вызванной новой коронавирусной инфекцией и при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами».
«Ты можешь сидеть за компьютером дома, а рядом стоят три репетитора, которые будут помогать, и никто на камеру это не увидит, даже если экзамен будет в онлайн-режиме», — отмечал в интервью «Интерфаксу» начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Кроме того, обращают внимание в Рособрнадзоре, не у всех абитуриентов есть хороший интернет, компьютеры, камеры и микрофоны, что ставит под сомнение равенство возможностей всех поступающих.
Ранее Минпросвещения объявило о повторном переносе начала кампании ЕГЭ этого года