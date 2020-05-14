Путин констатировал улучшение ситуации с коронавирусом в России

«Ситуация (с коронавирусом — ИФ) меняется, и это дает нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки», — сказал Путин в четверг на совещании по вопросам развития генетических технологий в стране.
Он пояснил, что все последние недели усилия были, прежде всего, направлены на противодействие эпидемии коронавируса, подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. «Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше», — сказал президент.
Он отметил, что при этом внимание к долгосрочным вопросам не ослаблялось и раньше. «Но сейчас на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное и эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — сказал Путин.
В ходе совещания глава государства также поблагодарил отечественных
Путин отметил, что в последние годы в российской генетике появляется все больше молодых ученых. «На развитие этого направления в целом мы сконцентрировали значительные кадровые, финансовые и организационные ресурсы», — добавил он.