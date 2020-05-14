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17:28 (мск), источник: ТАСС

Попова завила, что рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен

По словам главы Роспотребнадзора, темп роста числа заразившихся незначителен уже на протяжении 11 дней.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 14.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 379 973+87 834
Скончалось298 185+4 944
Выздоровело1 564 226+56 197
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого был размещен в Instagram ведущего Павла Зарубина.

«Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный», — сказала Попова.

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