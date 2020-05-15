Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
1020 лет назад России передали фрагменты Янтарной комнаты
16Салют раскрасил небо Москвы
03:22 (мск), источник: Ведомости

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обзоре «Ограничительные меры регионов: отменять нельзя сохранять», подготовленном фондом «Петербургская политика».

Коронавирус COVID-19
04:05 (мск)Коронавирус в Китае не додушили
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 15.05
Инфицировано252 245+9 974
Скончалось2 305+93
Выздоровело53 530+5 527
Инфицировано4 438 371+95 102
Скончалось302 115+5 331
Выздоровело1 586 257+38 963
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Среди сохранивших ограничения в прежнем объеме, в частности, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, почти все республики Северного Кавказа (кроме Адыгеи), Алтайский и Приморский края, Архангельская, Астраханская, Курская, Нижегородская, Челябинская и Ярославская области.

В Москве и Петербурге возобновлена лишь работа строек и промышленных предприятий, в Подмосковье объявлено о паузе до 18 мая в принятии решений, но разрешена работа промышленных предприятий и магазинов стройматериалов. А, например, в Нижегородской области сохраняется режим рабочих пропусков, выход на улицу возможен только по уважительной причине и с QR-кодом, два раза в неделю можно поехать на дачу, один раз — посетить родственников, допустимы также часовые прогулки на расстоянии не более 300 м от дома раз в день. По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, постепенное снятие ограничений возможно в течение второй декады мая.

Низкие темпы снятия ограничений эксперты зафиксировали в 20 регионах, среди которых Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Крым, Мордовия, Краснодарский и Забайкальский края, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Калужская, Липецкая и Рязанская области.
Читайте также
Действующие ограничения из-за коронавируса в Москве будут действовать еще одну-две недели

Так, в Крыму с 18 мая снимаются ограничения на прогулки в парках и разрешается торговля любыми товарами, начинает работу водный транспорт, агентства недвижимости. В Краснодарском крае снимается режим самоизоляции внутри муниципалитетов, возобновлена работа сельскохозяйственных и промышленных предприятий, с 23 мая начнет функционировать в прежнем режиме внутримуниципальный общественный транспорт, заработают строительные компании, автосалоны, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м.

Средний темп снятия запретов, по оценкам экспертов, демонстрируют 32 региона, в том числе Башкирия, Коми, Чувашия и Удмуртия, Камчатский, Пермский, Ставропольский и Хабаровский края, Брянская, Иркутская, Костромская, Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Псковская, Саратовская, Свердловская и Тюменская области. В этих регионах разрешены прогулки, в части из них открыты парки, возобновил работу малый бизнес. Например, в Новосибирской области разрешены прогулки парам и семьям без посещения общественных мест и детских площадок, занятия спортом на улице, посещение кладбищ, за пределами областного центра также возобновлена работа рынков.

Еще в семи субъектах отмечены дифференцированные по районам темпы снятия ограничений. В их число входят, в частности, Карелия, Якутия, Красноярский край, Ленинградская и Самарская области.

Наконец, высокие темпы снятия карантинных мер показали лишь пять регионов — Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области и Татарстан.
Читайте также
Маска преткновения

В Смоленской области открыли парки, кинотеатры, сняты ограничения на въезд в прежде закрытые муниципалитеты. В Калининградской области открылись на определенное время по будням торговые центры, заработали парикмахерские, увеличилось число дежурных групп в детсадах, а режим самоизоляции до 31 мая сохранен только для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. В Татарстане разрешены прогулки и занятия спортом на воздухе, посещение парков, отменен режим пропусков и запрет на выход из дома людям старше 65 лет, возобновлена работа 90% предприятий, открылись детские сады, загсы, парикмахерские.

В понедельник на совещании с губернаторами президент Путин заявил, что решения о том, как снимать ограничительные меры, должны будут принимать сами главы регионов, для чего должны быть сформированы соответствующие планы. По данным на 14 мая, всего в России было выявлено 252 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2305 человек умерли, 53 530 выздоровели. Больше всего заболевших в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Дагестане. Умерших больше всего также в Москве и области, Петербурге, Нижегородской области, а также в Ингушетии.

Прямая связь с масштабом инфицированности при снятии ограничений прослеживается не всегда, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Она очевидна в случае Москвы, Подмосковья, Петербурга, Северного Кавказа».

В то же время Мурманская область, например, весьма существенно снижает ограничения, при том что она вторая по масштабам заболеваемости (число инфицированных на 100 000 жителей. — «Ведомости»).

«Правда, там пытаются обязать носить маски даже на улицах — это внешне логично с учетом масштаба проблемы, но не факт, что встречает понимание у населения».

Фоторепортаж
Отдельные люди: как коронавирус изменил мир

Есть некоторая зависимость послаблений от рейтинга «вирусного суверенитета» регионов, отмечает политолог: «Особенно в тех случаях, когда регионы подчеркнуто сохраняют жесткие меры (Москва, Петербург, Чечня, Астраханская и Курганская области, отчасти Краснодарский край). Немного неожиданно, что появились регионы, продвигавшие подчеркнуто жесткие меры и быстрее других снижающие ограничения (Татарстан, в меньшей степени Башкирия и Карелия)». В целом, если не брать Северный Кавказ, где, возможно, есть общая федеральная позиция, многое зависит от тех представлений, которые были у региональных администраций ранее, резюмирует Виноградов: «Например, Белгородская и Калининградская области пытались снять часть ограничений еще в апреле и теперь воспользовались первой возможностью».

Смягчая ограничительные меры, губернаторы сейчас, по сути, лишь фиксируют ситуацию, они не формируют ее, говорит политолог Аббас Галлямов: «Люди устали и начали выходить из самоизоляции сами. Предписания и запреты соблюдаются все меньше. Давить в этих условиях бесполезно, слушаться все равно не будут, зато могут возненавидеть. Те главы регионов, которые пока не начали смягчать ограничения, скоро в этом убедятся». Помимо общей усталости и желания, чтобы жизнь поскорее нормализовалась, есть еще и фактор Путина, считает эксперт: «Люди услышали, что он сказал об отмене карантина. Этот факт и будет доминировать в их сознании. Спорить с ним губернаторам будет сложно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:20 MSK, 15.05
 Кудрявцев прокомментировал расследование о связях владельцев «Ведомостей» с «Роснефтью»
Регионы не торопятся выходить из карантина
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки
Собянин назвал сроки возможного снятия ограничений в Москве
Популярная игра GTA V стала бесплатной
Покупатели недовольны новыми правилами посещения магазинов
Почему в России хотят запустить «военный сценарий» вакцинации
«Единая Россия» направит 402 миллиона рублей на помощь медикам
Отдельные люди: как коронавирус изменил мир (фото)
Здоровье
Врач предупредил о стремительном развитии вызываемого коронавирусом заболевания Медики к такой стремительности не готовы.
Hi-Tech
В Черном море нашли потопленный фашистами теплоход «Армения» Тайна его гибели открылась через 80 лет
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова скончалась на 78 году жизни
Новости партнеров
Президент: «Бессмертный полк» и парад на Красной площади состоятся
"Иду по зову сердца"
Как обновление Конституции сохранит все новые мощности медицины для людей
Узнай больше о коронавирусе в России: простой опрос
Gnezdo.ru
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
Известная актриса похудела после тренировки со скакалкой (видео) Доставай свой коврик для фитнеса и скорее занимайся вместе с нашей гостьей!
Новости партнеров
Пройди опрос и узнай о поправках в Конституцию РФ
Мы снова вместе. Президент: борьба с вирусом объединила россиян
Президент о добровольцах: такими смелыми людьми всегда славилась Россия
Президент России ввел помощь родителям и поддержку работодателей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь