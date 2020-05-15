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12:17 (мск), источник: Российская газета

Мишустин потребовал контролировать выплаты каждому медработнику

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать на Едином портале госуслуг специальный раздел, куда врачи могли бы жаловаться на задержки при выплате положенных им стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: РИА "Новости"

«Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении», — подчеркнул глава правительства на совещании по социально-экономическим вопросам. Для тех, кому удобнее обратиться по телефону, такую возможность дадут с помощью единой горячей линии по борьбе с коронавирусом. Ее номер — 8−800−2000−112.

Сервис должен заработать с понедельника. «Необходимо контролировать каждый конкретный случай. Главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска», — заметил Мишустин.

— Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна, — указал он главам министерств и ведомств.

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