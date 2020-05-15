Мишустин потребовал контролировать выплаты каждому медработнику

«Чтобы они могли напрямую рассказать о возникающих проблемах и получить помощь в их решении», — подчеркнул глава правительства на совещании по
Сервис должен заработать с понедельника. «Необходимо контролировать каждый конкретный случай. Главное, чтобы средства дошли в положенном объеме до каждого человека, который работает с больными, зараженными коронавирусом, и людьми из группы риска», — заметил Мишустин.
— Впредь ситуация с задержками любых подобных выплат повториться не должна, — указал он главам министерств и ведомств.