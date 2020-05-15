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12:06 (мск), источник: ТАСС

Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша объявил о прекращении эпидемии коронавируса на территории страны. Об этом в пятницу сообщило агентство France Presse.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
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Источник: AFP 2020

«На сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе, что позволяет нам объявить о конце эпидемии», — приводит агентство слова премьера. Эпидемия коронавируса была объявлена в Словении 12 марта, режим карантина был введен 16 марта.

Согласно решению правительства, Словения откроет границы для всех граждан Евросоюза, жители других регионов должны будут проходить карантин.

Некоторые другие ограничения также останутся в силе: запрет на массовые публичные собрания, необходимость носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

В четверг правительство Словении приняло решение об отмене с 18 мая всех ограничений на работу непродовольственных магазинов, ресторанов и других предприятий сферы услуг, введенных в связи с пандемией коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 464, умерли 103 человека. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют только лиц с тяжелыми симптомами.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.

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