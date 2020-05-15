12:06 (мск), источник: ТАСС
Премьер-министр Словении объявил о завершении эпидемии коронавируса в стране
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/.
«На сегодняшний день в Словении сложилась наилучшая клиническая ситуация в Европе, что позволяет нам объявить о конце эпидемии», — приводит агентство слова премьера. Эпидемия коронавируса была объявлена в Словении 12 марта, режим карантина был введен 16 марта.
Некоторые другие ограничения также останутся в силе: запрет на массовые публичные собрания, необходимость носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.
В четверг правительство Словении приняло решение об отмене с 18 мая всех ограничений на работу непродовольственных магазинов, ресторанов и других предприятий сферы услуг, введенных в связи с пандемией коронавируса. Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 1 464, умерли 103 человека. Большая часть заразившихся находится в самоизоляции по месту жительства, госпитализируют только лиц с тяжелыми симптомами.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тыс. умерли.