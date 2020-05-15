Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Мир во время пандемии показали с высоты птичьего полетаПугающая пустота и новые реалии
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
12:34 (мск), источник: РИА Новости

Лавров: необходимости вводить систему выездных виз для россиян нет

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Никакой необходимости вводить выездные визы для россиян в связи с пандемией коронавируса нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

Коронавирус COVID-19
13:13 (мск)Заражение коронавирусом предрекли почти 250 миллионам жителей Африки
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

Комментируя возможность введения так называемых выездных виз, он сказал: «Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право».

Видео
Мишустин потребовал вовремя оплатить труд и риск медиков

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — отметил министр.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.

В каких странах ввели обязательное ношение масок
 'Почему от вируса не погибло больше русских?': ответ найден
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки
В России выявили 10 598 новых случаев коронавируса
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Россиянам предлагают землю под огороды
Советский андеграунд: что творилось в московском метро (фото)
Назван возможный источник новых коронавирусов
Данные российских автовладельцев оказались в открытом доступе
Здоровье
Как сдать кровь на антитела и стать донором плазмы для больных COVID-19: теория и личный опыт Что можно сделать, чтобы помочь больным коронавирусной инфекцией, и кто подходит на роль донора.
Hi-Tech
Раскрыты правила дезинфекции гаджетов Это помогает
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Новости партнеров
ОРВИ на грудном вскармливании: вопросы и ответы
Каким стал мальчик-мажор из фильма "Игрушка" спустя 40 лет (фото)
Медики объяснили легкое течение COVID-19 у детей
В РФ грядет особенная вакцинация от эпидемии коронавируса
Популярные темы на «Детях»
Убедить партнера спокойно относиться к тому, что я хочу проводить часть времени без него 282
Забавные картинки 266
Угадываем, кто в каком домике! 186
А вы этой осенью в детский сад будете водить детей с соплями? 137
Леди
Известная актриса похудела после тренировки со скакалкой (видео) Доставай свой коврик для фитнеса и скорее занимайся вместе с нашей гостьей!
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
50 самых красивых женщин наших времен
Лукашенко дал коронавирусу месяц
Старинные отели, в которых есть изюминка
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь