Лавров: необходимости вводить систему выездных виз для россиян нет

Комментируя возможность введения так называемых выездных виз, он сказал: «Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право».
«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,2 миллиона случаев заражения, свыше 294 тысяч человек скончались.