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15:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Между Литвой, Латвией и Эстонией опять можно ездить без карантина. Из других стран пока нельзя

C 00:00 с четверга на пятницу по местному времени граждане и постоянные жители Латвии, Литвы и Эстонии могут свободно перемещаться между тремя странами.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
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Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
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Источник: EPA

На границах с внешним миром сохраняются ограничения. Англоязычные СМИ назвали образовавшееся общее пространство «балтийским пузырем».

Прибывшим в страны Балтии из других государств по-прежнему предписывается соблюдать 14-дневный карантин.

Это первый опыт такого рода в Европе с тех пор, как государства начали закрывать свои границы в связи со вспышкой коронавируса.

Представители ЕС призывают и другие страны снимать ограничения, поскольку их воздействие на экономику вызывает растущие опасения.

Страны Балтии — беднейшие в еврозоне. Ожидается, что их ВВП в нынешнем году сократится в среднем на 8%.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в своем заявлении назвал принятое решение «возможностью снова открыть бизнесы и проблеском надежды для людей, что жизнь возвращается в нормальное русло».

По новым правилам, любой, кто не выезжал за пределы балтийского региона в последние две недели, не инфицирован и не контактировал с лицами, имеющими положительный тест на коронавирус, может свободно путешествовать в пределах трех государств.

Сравнительно малонаселенные страны Балтии пострадали от пандемии меньше, чем некоторые их европейские соседи. По данным Университета Джонса Хопкинса, на них суммарно приходится менее 150 смертей от коронавируса. Национальная статистика показывает незначительное количество вновь заболевших.

Правительства трех стран уже начали смягчать карантинные меры, принятые, чтобы сдержать распространение вируса.

Представитель Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранскявичус написал в своем «Твиттере», что комиссия «приветствует действия государств-членов со схожей эпидемиологической ситуацией, направленные на постепенное открытие границ между ними скоординированным и недискриминационным образом».

Предложение присоединиться к «балтийскому пузырю» получили Финляндия и Польша. Эстония с Финляндией и Литва с Польшей на двусторонней основе уже упростили деловые и образовательные поездки.

Некоторые другие страны также принимаются снимать ограничения на своих границах. Германия начала частично приоткрываться, а с 15 июня планирует сделать это полностью, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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