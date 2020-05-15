Между Литвой, Латвией и Эстонией опять можно ездить без карантина. Из других стран пока нельзя

На границах с внешним миром сохраняются ограничения. Англоязычные СМИ назвали образовавшееся общее пространство «балтийским пузырем».
Прибывшим в страны Балтии из других государств
Представители ЕС призывают и другие страны снимать ограничения, поскольку их воздействие на экономику вызывает растущие опасения.
Страны Балтии — беднейшие в еврозоне. Ожидается, что их ВВП в нынешнем году сократится в среднем на 8%.
Сравнительно малонаселенные страны Балтии пострадали от пандемии меньше, чем некоторые их европейские соседи. По данным Университета Джонса Хопкинса, на них суммарно приходится менее 150 смертей от коронавируса. Национальная статистика показывает незначительное количество вновь заболевших.
Представитель Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранскявичус написал в своем «Твиттере», что комиссия «приветствует действия
Предложение присоединиться к «балтийскому пузырю» получили Финляндия и Польша. Эстония с Финляндией и Литва с Польшей на двусторонней основе уже упростили деловые и образовательные поездки.
Некоторые другие страны также принимаются снимать ограничения на своих границах. Германия начала частично приоткрываться, а с 15 июня планирует сделать это полностью, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.