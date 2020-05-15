Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Кто, с кем, кудаЧто власти будут знать о туристах
Фоторепортажи
14От войны до войны
15Как Европа выходит из карантина
14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно об усилении базы ВВС США на Аляске для противостояния России

Власти США решили усилить свою военную базу на Аляске, где проходят подготовку Военно-воздушные силы (ВВС) страны. Об этом стало известно The Washington Post.

Источник: AP/NORAD

Как отмечает издание, удаленная база Эилсон привлекает все большее внимание американских властей. В последние годы Пентагон был сосредоточен главным образом на подготовке наземных сил, которые, в частности, были задействованы в контртеррористических операциях. Однако теперь военное ведомство решило плотнее заняться ВВС из-за необходимости противостоять России и Китаю, которые активно работают в этом направлении.

Видео
Пентагон опубликовал видео с НЛО, снятых пилотами ВМФ

По словам курирующего авиабазу полковника Бенджамина Бишопа (Benjamin Bishop), в апреле на Аляску уже прибыли два из ожидающихся 54 новых истребителей пятого поколения F-35. Остальные самолеты прибудут в Эилсон в течение года. Ожидается, что на базе их начнут готовить к потенциальным столкновениям в воздушном бою с китайскими J-20 и российскими Су-57.

Помимо истребителей, в Эилсон планируют перебросить и новых пилотов. Как отметил Бишоп, в результате пополнения численность военных летчиков, работающих на базе, возрастет с 1750 до 3200.

Кроме того, власти выделят около 500 миллионов долларов на модернизацию самой авиабазы. В частности, там возведут новые ангары с системой климат-контроля и установят современные летные тренажеры для подготовки пилотов, которые смогут имитировать воздушный бой, в том числе атаку ракетами класса «земля — воздух». Как отмечает The Washington Post, до этого база Эилсон не получала достаточного финансирования, поскольку основные траты Пентагона были направлены на проведение военных кампаний в Афганистане и на Ближнем Востоке. В итоге оборудование базы успело устареть.

10 февраля в опубликованном проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы главными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности.

 Названы опасные для здоровья российские пельмени
Популярная актриса снялась в нижнем белье в опустевшем метро
Путин заявил о «бюрократической канители» с выплатами медикам
Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Советский андеграунд: что творилось в московском метро (фото)
Светлане Светличной — 80: яркие роли советской кинодивы (фото)
Назван возможный источник новых коронавирусов
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Раскрыты правила дезинфекции гаджетов Это помогает
Горячие темы на Авто
Короновирус 321
Будет весна, полагаете вы? 180
Размышлизмы шли шлюзами мысли замысливались и размышляли о смыслах 163
Песков в больнице с коронавирусом 80
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Новости партнеров
Президент восхитился историей третьеклассницы – узнай первым
Ответ – в Конституции
Президент России ввел помощь родителям и поддержку работодателей
Президент: нам не страшны никакие невзгоды, когда мы вместе
Дети
Психологи назвали 10 привычек, разрушающих семьи 10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь