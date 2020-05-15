14:30 (мск), источник: Lenta.Ru
Стало известно об усилении базы ВВС США на Аляске для противостояния России
Власти США решили усилить свою военную базу на Аляске, где проходят подготовку
Как отмечает издание, удаленная база Эилсон привлекает все большее внимание американских властей. В последние годы Пентагон был сосредоточен главным образом на подготовке наземных сил, которые, в частности, были задействованы в контртеррористических операциях. Однако теперь военное ведомство решило плотнее заняться ВВС
По словам курирующего авиабазу полковника Бенджамина Бишопа (Benjamin Bishop), в апреле на Аляску уже прибыли два из ожидающихся 54 новых истребителей пятого поколения F-35. Остальные самолеты прибудут в Эилсон в течение года. Ожидается, что на базе их начнут готовить к потенциальным столкновениям в воздушном бою с китайскими J-20 и российскими Су-57.
Помимо истребителей, в Эилсон планируют перебросить и новых пилотов. Как отметил Бишоп, в результате пополнения численность военных летчиков, работающих на базе, возрастет с 1750 до 3200.
Кроме того, власти выделят около 500 миллионов долларов на модернизацию самой авиабазы. В частности, там возведут новые ангары с системой
10 февраля в опубликованном проекте американского бюджета на 2021 финансовый год Россия и Китай были названы главными угрозами для США. На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности.