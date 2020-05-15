14:49 (мск), источник: Life.ru
Путин — о проблемах с выплатами медикам: Развели канитель бюрократическую
Президент раскритиковал чиновников за то, что не все получили положенные за борьбу с CoViD-19 средства.
Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объёме предоставили полагающиеся борющимся с коронавирусом медикам апрельские выплаты.
— Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не за
Путин подчеркнул, что были названы конкретные цифры и сроки платежей за работу с пациентами с CoViD-19, а не за часы. Время, проведённое медиками с больными, никто не поручал считать, а чиновники «развели бюрократическую канитель», отметил президент.
Глава государства отметил, что в начале следующей недели будут подведены итоги по всем субъектам Федерации и планируется предметное обсуждение выполнения соответствующего поручения в регионах.
Ранее российский лидер уже упоминал о проблемах с выплатами медикам положенных средств и поручил исправить ситуацию до 15 мая. Путин заверил, что «лично проверит» состояние дел в субъектах.