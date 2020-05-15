Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
14От войны до войны
15Как Европа выходит из карантина
14:49 (мск), источник: Life.ru

Путин — о проблемах с выплатами медикам: Развели канитель бюрократическую

Президент раскритиковал чиновников за то, что не все получили положенные за борьбу с CoViD-19 средства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 15.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 444 670+96 362
Скончалось302 493+5 261
Выздоровело1 588 858+37 801
Идёт загрузка
Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников, которые не в полном объёме предоставили полагающиеся борющимся с коронавирусом медикам апрельские выплаты.

— Послушайте меня, послушайте внимательно! Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выданы за работу с коронавирусными больными, а не за какие-то часы или минуты, — сказал президент во время совещания по открытию центров борьбы с CoViD-19.

Путин подчеркнул, что были названы конкретные цифры и сроки платежей за работу с пациентами с CoViD-19, а не за часы. Время, проведённое медиками с больными, никто не поручал считать, а чиновники «развели бюрократическую канитель», отметил президент.

Глава государства отметил, что в начале следующей недели будут подведены итоги по всем субъектам Федерации и планируется предметное обсуждение выполнения соответствующего поручения в регионах.

Ранее российский лидер уже упоминал о проблемах с выплатами медикам положенных средств и поручил исправить ситуацию до 15 мая. Путин заверил, что «лично проверит» состояние дел в субъектах.

Справка
Путин объявил о новых мерах поддержки россиянПрезидент России Владимир Путин сообщил о принятии нового пакета мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса
Мишустин потребовал вовремя оплатить труд и риск медиков
Во время загрузки произошла ошибка.
12:39 (мск)© Ньюстюб
В каких странах ввели обязательное ношение масок
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 15.05
 Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Первый выход после страшной трагедии: потерявший падчерицу боец UFC возвра
Коронавирус COVID-19
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Эпицентр пандемии переместился из Европы в Америку. В Бразилии рекорд смертности за сутки
Коронавирусную инфекцию подавили с помощью лекарства от гепатита
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
В России впервые выявлен повторный случай COVID-19
Советский андеграунд: что творилось в московском метро (фото)
Светлане Светличной — 80: яркие роли советской кинодивы (фото)
Назван возможный источник новых коронавирусов
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Раскрыты правила дезинфекции гаджетов Это помогает
Авто
Реформу техосмотра отложили на год Меры, направленные на борьбу с продажей диагностических карт, коснутся многих россиян
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 335
Угадываем, кто в каком домике! 202
Квартиранты. Как выбрать? 192
А вы этой осенью в детский сад будете водить детей с соплями? 142
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Президентские пособия на детей от 3 до 7 лет получат свыше 2 млн семей
Президент России призвал помнить: ветераны боролись против смерти
Стране победителей нужна Конституция Победы – чтобы помнить всегда
Третьеклассница рассказала президенту, как помогает людям в пандемию, – жми
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь