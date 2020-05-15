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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В США предложили простить гражданам долги по ипотеке и аренде жилья

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса, нужно списать задолженности по ипотечным кредитам и арендной плате. Об этом он заявил в Snapchat-шоу «Удачи, Америка» (Good Luck America).

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Источник: AP 2020

Речь шла в частности, о гражданах, потерявших работу из-за коронавируса. «Сейчас, на пике кризиса, нужно простить долги по ипотеке и арендным платежам. Именно простить, а не перенести их на какой-то срок. Это чрезвычайно важно для людей с низкими доходами», — подчеркнул Байден.

Критики сочли идею популистской, они подчеркивают, что такая мера навредит небольшим арендодателям, чье благополучие всецело зависит от рентных доходов.

«Это просто шаг в рамках предвыборной кампании Байдена, направленный на привлечение сторонников левых политических движений», — заявил порталу Realtor.com аналитик рынка недвижимости Кен Джонсон. Член Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар отметила, что предложение Байдена вписывается в идеологию героя английских баллад Робина Гуда, грабившего богатых ради бедных.

В России ипотечников в период распространения коронавируса поддержали запуском инструмента кредитных каникул. Оформить «кредитную паузу» из-за коронавируса можно до 1 октября 2020 года, максимальный срок каникул — шесть месяцев. Для арендаторов жилья специальных мер не предусмотрено.

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