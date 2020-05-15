В США предложили простить гражданам долги по ипотеке и аренде жилья

Речь шла в частности, о гражданах, потерявших работу
«Это просто шаг в рамках предвыборной кампании Байдена, направленный на привлечение сторонников левых политических движений», — заявил порталу Realtor.com аналитик рынка недвижимости Кен Джонсон. Член Демократической партии от штата Миннесота Ильхан Омар отметила, что предложение Байдена вписывается в идеологию героя английских баллад Робина Гуда, грабившего богатых ради бедных.
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