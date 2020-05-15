СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следователи установили IP-адреса, с которых размешались фотографии Гитлера и Гиммлера на сайтах виртуального шествия «Бессмертный полк», а также десятки причастных к этому преступлению. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — подчеркнули в СК.