00:23 (мск), источник: ТАСС
Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты»
ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/ — Она будет развивать в 17 раз большую скорость, чем ее аналоги, пообещал президент США.
Соединенные Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.
«Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются», — сказал он.
«Я называю это
«Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же — в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет», — утверждал хозяин Белого дома. «Это самая быстрая [ракета] в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]", — добавил президент. Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.