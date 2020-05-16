00:09 (мск), источник: Ведомости
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев. В список, в частности, попали МГУ, Русское географическое общество, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт востоковедения РАН, Черноморский центр подводных исследований, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. Полный список опубликован на сайте президента Украины.