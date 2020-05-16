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00:09 (мск), источник: Ведомости

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев. В список, в частности, попали МГУ, Русское географическое общество, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт востоковедения РАН, Черноморский центр подводных исследований, Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. Полный список опубликован на сайте президента Украины.

Источник: Reuters

Санкции предполагают блокирование активов этих организаций, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на работу на Украине, а также прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и других контактов.

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Срок действия санкций — три года.

Ранее Зеленский продлил на три года запрет на доступ к российским сайтам и социальным сетям. Ограничения в отношении «Одноклассников», «ВКонтакте», «Яндекса» и Mail.ru украинские власти ввели в мае 2017 г.

Кроме того, санкции были введены против компаний «1С» (разработка программ для делопроизводства) и Abbyy (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции тогда кроме интернет-компаний попали более 1200 человек и 468 компаний. В санкционный список украинские власти включили ряд депутатов Госдумы, журналистов, судей Конституционного суда.

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