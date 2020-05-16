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01:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол США в Варшаве допустила размещение в Польше американского ядерного оружия

Посол США в Варшаве Джоржетт Мосбахер допустила, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу. В Берлине продолжаются споры о целесообразности размещения ядерного оружия в стране.

Источник: AP 2020

«Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя», — написала госпожа Мосбахер в Twitter вечером 15 мая.

В Германии несколько недель продолжается спор о размещении на территории страны ядерного оружия США.

Видные представители Социал-демократической партии (СДПГ) требуют вывести его, но их партнеры по правящей коалиции из Христианско-демократического союза (ХДС) категорически против.

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Американское ядерное оружие хранится на территории ФРГ с 1950-х годов, на пике противостояния между США и СССР размер арсенала доходил до 5 тыс. зарядов. Сегодня речь идет о куда более скромных цифрах — около 20 бомбах B61.

В четверг посол США в Германии Ричард Гренелл опубликовал в газете Die Welt статью, в которой призвал Берлин не «подрывать солидарность, которая лежит в основе ядерного сдерживания НАТО», а «выполнить свои обязательства перед союзниками и постоянно инвестировать в коллективный ядерный потенциал альянса». По его словам, Европе угрожают опасности со стороны России, Китая, Северной Кореи и ряда других стран. «Если Германия хочет внести вклад в сохранение мира, как-то утверждает ее руководство, сейчас самое время показать это через солидарность. Примет ли Германия на себя эту ответственность или отклонится, пожиная экономические плоды безопасности, которые гарантируют другие союзники?» — спросил он.

На возможность вывоза ядерных бомб в Польшу Ричард Гренелл не намекал.

Польские власти пока не отреагировали на пост Джоржетт Мосбахер. Отметим, что размещение ядерного оружия на территории Польши было бы грубым нарушением Основополагающего Акта Россия—НАТО от 1997 года.

Елена Черненко, Галина Дудина

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