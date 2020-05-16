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02:42 (мск), источник: Известия

В России прокомментировали санкции Украины против МГУ и Эрмитажа

В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на санкции Украины против российских музеев и вузов. Под ограничения, в том числе, попали Эрмитаж и МГУ.

Источник: Известия

По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпенко решение Киева — настоящее безумие. Она отметила, что такими действиями Украина отрезает себя от всех культурных связей, которые на протяжении столетий подпитывали украинскую культуру.

Драпенко уверена, что одобрив санкции, украинский президент Владимир Зеленский в первую очередь нанес вред своей стране. Кроме того, это решение говорит и о его некомпетентности.

РФ конечно, не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными.
Елены Драпенко
(цитата по «РИА Новости»)

При этом сенатор Олег Морозов призвал жестко ответить Киеву. По его мнению, вводя санкции против вузов и музеев, Украина мстит за историческую правду. Кроме того, он выразил уверенность, что подобные действия говорят о невозможности сотрудничать с украинским руководством.

В качестве ответных мер сенатор предложил экономические ограничения.

В пресс-службе МГУ подчеркнули, что украинские санкции не скажутся на деятельности вуза и приеме студентов с Украины.

Ранее Зеленский утвердил ограничения в отношении Эрмитажа, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, МГУ, Институт востоковедения РАН, Крымский федеральный университет и других.

Накануне украинский лидер также продлил на три года санкции против российских соцсетей.

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