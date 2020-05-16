02:42 (мск), источник: Известия
В России прокомментировали санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Госдуме и Совете Федерации отреагировали на санкции Украины против российских музеев и вузов. Под ограничения, в том числе, попали Эрмитаж и МГУ.
По словам первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елены Драпенко решение Киева — настоящее безумие. Она отметила, что такими действиями Украина отрезает себя от всех культурных связей, которые на протяжении столетий подпитывали украинскую культуру.
Драпенко уверена, что одобрив санкции, украинский президент Владимир Зеленский в первую очередь нанес вред своей стране. Кроме того, это решение говорит и о его некомпетентности.
РФ конечно, не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными.
При этом сенатор Олег Морозов призвал жестко ответить Киеву. По его мнению, вводя санкции против вузов и музеев, Украина мстит за историческую правду. Кроме того, он выразил уверенность, что подобные действия говорят о невозможности сотрудничать с украинским руководством.
В качестве ответных мер сенатор предложил экономические ограничения.
Ранее Зеленский утвердил ограничения в отношении Эрмитажа, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Русское географическое общество, МГУ, Институт востоковедения РАН, Крымский федеральный университет и других.
Накануне украинский лидер также продлил на три года санкции против российских соцсетей.