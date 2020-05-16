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07:07 (мск), источник: ТАСС

FT опубликовала письмо посла РФ с ответом на статью о смертности от COVID-19 в России

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/ — Британская газета Financial Times (FT) опубликовала в пятницу вечером на своем сайте письмо посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина, ставшее ответом на ранее опубликованную изданием статью о смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом (COVID-19), в России. В материале FT утверждалось, что в российской официальной статистике этот показатель якобы сознательно занижается.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 542 910+98 924
Скончалось307 696+5 228
Выздоровело1 637 073+48 571
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Источник: AFP 2020

«Вынужден выразить свое несогласие с тем, как в вашей газете освещаются усилия России по борьбе с пандемией коронавируса. Из материалов, опубликованных на страницах издания, следует, что Россия манипулирует данными о ситуации в стране и распространяет дезинформацию за рубежом, при этом правительство якобы действует неэффективно, а врачи не имеют надлежащей защиты, — отметил посол в своем письме. — Такое описание ситуации не соответствует действительности и требует опровержения. Даже по самым пессимистичным оценкам, показатели России по эффективности системы здравоохранения и уровню смертности являются одними из лучших среди всех крупных стран».

Келин обратил внимание на неточности, содержащиеся в вышедшем 11 мая на сайте издания материале о ситуации с распространением нового коронавируса в России.

По словам посла, публикация также «отличается неприемлемым и непрофессиональным, односторонним освещением темы».

Как отметил Келин, уровень смертности по России «в 7,6 раза ниже среднего показателя в мире».

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«Полагаю, что для ваших читателей было бы гораздо полезнее, если бы ваши журналисты стремились проанализировать те успешные меры, которые применяются в России для достижения подобного результата, а не искали статистических неточностей. В противном случае такие статьи, как материал от 11 мая этого года, будут расценены в России как попытки распространения фейковых новостей и сеяние раздора в российском обществе, — говорится в письме. — Предложил бы газете Financial Times присоединиться к усилиям международного сообщества во главе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по борьбе с дезинформацией, распространяемой о пандемии коронавируса».

Келин назвал не выдерживающим критики предположение издания о том, что уровень смертности в России не соответствует общемировому соотношению заболеваемости и смертности.

Вашим московским корреспондентам известно о том, что в стране широко применяются тестирования, позволяющие своевременно выявлять заболевание и начать лечение.
Андрей Келин
посол РФ в Соединенном Королевстве

Он также подчеркнул, что Минздрав РФ неоднократно разъяснял проводимую политику в области подсчета данных о смертности в стране. «Даже в тех случаях, когда у пациента диагностируется новая коронавирусная инфекция, первоначальной причиной смерти могут являться другие болезни», — отмечается в письме.

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Ранее Financial Times в своей статье выступила с утверждением, что истинное число умерших в России от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, якобы превышает данные, содержащиеся в официальной статистике, на 70%. В своих расчетах британская газета опиралась на сравнение показателей смертности в апреле в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году и в среднем за последние пять лет.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 4,5 млн человек, зафиксировано свыше 300 тыс. смертельных исходов.

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