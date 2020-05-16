Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет

До 20 мая кабмин и главы российских субъектов должны предоставить соответствующий доклад. К этой же дате должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.
Кроме того, Путин поручил с 20 мая еженедельно предоставлять доклад о ситуации в
Ранее сообщалось, что Путин распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с инфекцией, и вести мониторинг ситуации с дальнейшими выплатами врачам.
11 мая Путин во время обращения к гражданам призвал пожилых россиян оставаться в самоизоляции после частичного ослабления режима ограничений.
За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2418 человек.