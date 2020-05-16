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08:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 16.05
Инфицировано262 843+10 598
Скончалось2 418+113
Выздоровело58 226+4 696
Инфицировано4 543 297+98 627
Скончалось307 705+5 212
Выздоровело1 637 112+48 254
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Источник: Пресс-служба Президента России

До 20 мая кабмин и главы российских субъектов должны предоставить соответствующий доклад. К этой же дате должно быть обеспечено наращивание в регионах объемов тестирования населения на коронавирус.

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Кроме того, Путин поручил с 20 мая еженедельно предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых. Также правительство с региональными властями должны наладить мониторинг деятельности таких стационарных организаций социального обслуживания.

Ранее сообщалось, что Путин распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с инфекцией, и вести мониторинг ситуации с дальнейшими выплатами врачам.

11 мая Путин во время обращения к гражданам призвал пожилых россиян оставаться в самоизоляции после частичного ослабления режима ограничений.

По его словам, людям старше 65 лет нужно «еще потерпеть» самоизоляцию, чтобы не подвергать риску свою жизни и здоровье.

За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период скончались 2418 человек.

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