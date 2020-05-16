NASA опровергло сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

Он отметил, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем является международное соглашение, поэтому не удивлен некоторым реакциям со стороны России, передает ТАСС.
Ранее Reuters сообщало, что США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России на первоначальном этапе. Вашингтон намерен подключить такие страны, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этой публикации сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.
Представитель NASA ответил утвердительно на вопрос о том, рассматривают ли США Россию в качестве партнера в освоении Луны и может ли Москва при желании рассчитывать на заключение соответствующего договора.
Участие России в создании вместе с Соединенными Штатами окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенного американской стороной соглашения по освоению Луны.
Майкл Голди.о. замдиректора NASA по международным связям