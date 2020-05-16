Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
14От войны до войны
08:47 (мск), источник: Аргументы и факты

NASA опровергло сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне

И.о. замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд назвал некорректными сообщения о том, что США не желают участия России в предлагаемом Вашингтоном соглашении по освоению Луны.

Он отметил, что было множество утечек в СМИ, которые не отражали корректно то, чем является международное соглашение, поэтому не удивлен некоторым реакциям со стороны России, передает ТАСС.

Новость
Тысячу лет назад Луна исчезла с небосвода. Что тогда произошло

Ранее Reuters сообщало, что США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России на первоначальном этапе. Вашингтон намерен подключить такие страны, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после этой публикации сравнил план США по добыче ископаемых на Луне с вторжением американцев в Ирак.

Представитель NASA ответил утвердительно на вопрос о том, рассматривают ли США Россию в качестве партнера в освоении Луны и может ли Москва при желании рассчитывать на заключение соответствующего договора.

Участие России в создании вместе с Соединенными Штатами окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенного американской стороной соглашения по освоению Луны.
Майкл Голд
и.о. замдиректора NASA по международным связям
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Дочь Пушкина умерла от голода: как сложилась судьба детей поэта
Ошибки страшной «испанки»: почему возможна вторая волна COVID
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
МЧС предупредило о риске заражения коронавирусом через чипсы
Эксперты ожидают закрытия миллиона предприятий до августа
«Газпром» ждут санкции»: в США предупредили о «Севпотоке-2»
В ГД назвали «безумием» санкции Украины против МГУ и Эрмитажа
В Британии опубликовали ответ посла РФ на статью о COVID-19
Девушки-бойцы MMA устроили флешмоб с переодеваниями
Здоровье
Главная распродажа мая на AliExpress: 15 товаров для здоровья Все самое полезное и недорогое для комфортной самоизоляции в теплый сезон.
Hi-Tech
Что творилось в московском метро 85 лет назад (фото) Столичный метрополитен отмечает юбилей
Авто
Реформу ОСАГО вписали в антивирусные меры Госдума расширила возможности автостраховщиков
Кино
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80 Самая эффектная и элегантная актриса советского кинематографа принимает поздравления с юбилеем
Новости партнеров
"Иду по зову сердца"
Хочешь, чтобы медицина была доступной всегда? Конституция поможет
Почему поддержка вынужденных безработных – в духе обновления Конституции?
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Популярные темы на «Детях»
Семья или работа 561
Всем привет из чумного барака. 235
на злобу. 110
Сливочно-творожный торт с ревенем. 99
Леди
Чем сегодня занимается 80-летняя Светлана Светличная 15 мая исполняется 80 лет актрисе Светлане Светличной.
Новости партнеров
Россияне выступили за скорейшее закрепление своих прав в Конституции
Президент России призвал помнить: ветераны боролись против смерти
Президент России считает неприемлемым жертвовать людьми ради экономики
Министр – президенту: в России создано 126 тысяч коек для лечения больных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь