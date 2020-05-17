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02:03 (мск), источник: Известия

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:32 MSK, 17.05
Инфицировано272 043+9 200
Скончалось2 537+119
Выздоровело63 166+4 940
Инфицировано4 626 632+91 959
Скончалось311 363+4 255
Выздоровело1 679 428+46 243
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Источник: Reuters

Материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», что вызвало возмущение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

На своей странице в Facebook дипломат отметила, что в отношении России развернута компания по дезинформации. При этом, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Москву в желании изменить миропорядок.

Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке.
Мария Захарова

16 мая название статьи сменилось на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».

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В материале журналисты ставят под сомнение данные статистики о летальности из-за коронавируса в России.

Отмечалось, что хотя число выявленных случаев COVID-19 в РФ — одно из наибольших в мире, смертность не превышает 1%, при этом в Великобритании или Франции этот показатель достигает от 12 до 14%.

Схожие статьи вышли и в других западных изданиях.

Россия уже потребовала от The Financial Times и The New York Times опровержения утверждений о манипуляциях со статистикой в РФ. Газеты приводили в качестве доказательств данные по Москве, где в апреле скончалось на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Эксперты назвали такое сравнение некорректным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с РБК подчеркнул, что Россия не скрывает информацию, так как «играть с жизнями людей возмутительно, также как и пытаться использовать эту ситуацию для очернения той или иной страны».

В Минздраве указали, что даже при наличии коронавирусной инфекции причины смерти могут быть другие.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, летальность в стране в 7,5 раз ниже, чем в мире.

По данным на 16 мая, в России выявлено более 272 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 63,1 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 16.05
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