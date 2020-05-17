02:03 (мск), источник: Известия
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Материал назывался «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», что вызвало возмущение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
На своей странице в Facebook дипломат отметила, что в отношении России развернута компания по дезинформации. При этом, например, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Москву в желании изменить миропорядок.
Не уверена, кстати, что с «миропорядком», в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», все в порядке.
16 мая название статьи сменилось на «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19».
В материале журналисты ставят под сомнение данные статистики о летальности
Отмечалось, что хотя число выявленных случаев COVID-19 в РФ — одно из наибольших в мире, смертность не превышает 1%, при этом в Великобритании или Франции этот показатель достигает от 12 до 14%.
Схожие статьи вышли и в других западных изданиях.
Россия уже потребовала от The Financial Times и The New York Times опровержения утверждений о манипуляциях со статистикой в РФ. Газеты приводили в качестве доказательств данные по Москве, где в апреле скончалось на 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.
Эксперты назвали такое сравнение некорректным.
В Минздраве указали, что даже при наличии коронавирусной инфекции причины смерти могут быть другие.
По словам
По данным на 16 мая, в России выявлено более 272 тыс. случаев COVID-19, выздоровели свыше 63,1 тыс. человек, скончались около 2,5 тыс.