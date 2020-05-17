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06:53 (мск), источник: Известия

Холодная война 2.0: куда катятся отношения США и Китая

Обострение между Пекином и Вашингтоном — всерьез и надолго.

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Источник: Reuters

Между Китаем и США разворачивается такой уровень конфронтации, который многие политологи именуют второй холодной войной. Только за последние дни Штаты успели внести на рассмотрение конгресса законопроект о санкциях против КНР под названием «Об ответственности за COVID-19», обвинить Пекин в попытках украсть американские разработки вакцины против коронавируса и устами своего лидера Дональда Трампа не исключить «полного разрыва» отношений с Поднебесной. Грозная риторика звучит в ответ и из Пекина: и хотя китайские власти официально не говорят о встречных санкциях, экспертное сообщество КНР призывает к максимально жесткому ответу на недружественные выпады из-за океана. Что из этого получится — в материале «Известий».

По всем фронтам

Внесение в конгресс США на этой неделе законопроекта о санкциях против КНР под названием «Об ответственности за COVID-19» вряд ли стало громом среди ясного неба.

Его автор сенатор-республиканец Линдси Грэм предлагал наказать Китай рестрикциями как «крупнейшее государство — спонсор пандемии» еще в середине апреля.

И, собственно, просто перешел от слов к делу, предложив наделить президента полномочиями ввести ограничения против Китая (включая заморозку активов, аннулирование виз и запрет на IPO его компаний в США), если Пекин откажется от сотрудничества в расследовании происхождения коронавируса, не подтвердит закрытие всех рынков диких животных в стране и заодно не освободит политических заключенных в Гонконге.

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14 мая сенат США одобрил другой антикитайский акт, посвященный правам человека в Синьцзяне. Это законопроект, поддержанный палатой представителей еще в декабре, позволит вводить санкции против чиновников КНР, ответственных, по мнению американцев, за организацию трудовых лагерей в специальном Синьцзян-Уйгурском административном районе КНР. К слову, американцам оказалась небезразлична и судьба еще одного китайского района — Тибета. На подходе законопроект, прописывающий поддержку США независимым выборам следующего Далай-ламы силами тибетской буддистской общины без вмешательства в процесс властей КНР.

Активизировались на китайском фронте не только законодатели, но и представители американского разведсообщества и силовых структур. 13 мая министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали предупреждение, что Китай может начать кибератаки на сайты американских исследовательских институтов и фармацевтических компаний для кражи данных, связанных с вакцинами от коронавируса. А Пентагон вновь напомнил об экспансии Китая в Южно-Китайском море, пообещав к концу месяца вернуть в регион свой авианосец «Теодор Рузвельт», выведенный временно из строя эпидемией.

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Апофеозом же всей антикитайской кампании стало последнее выступление Дональда Трампа. 14 мая в интервью Fox Business news глава Белого дома отметил свое разочарование неспособностью КНР сдержать эпидемию, добавив, что США «могли бы полностью разорвать отношения» с Пекином.

Чем крыть будут

Китайские официальные лица по традиции воздержались от встречных угроз. На последней пресс-конференции представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал США прекратить «клеветать на Китай и дискредитировать страну» и «играть в эту бессмысленную игру обвинений». Говорить о вероятных ответных санкциях он не стал. Не ответили на этот вопрос «Известиям» и в китайском МИДе.

Зато в удовольствии порассуждать о возможном наказании США не отказала себе китайская пресса. Газета Global Times, давно играющая роль неофициального рупора властей, сообщила, что по меньшей мере четыре законодателя конгресса США и две организации будут включены в санкционный список Китая в отместку за судебные иски, которые американцы подали против Пекина в суд за ущерб, причиненный им коронавирусом. Газета даже назвала некоторых адресатов поименно.

Так, санкции коснутся сенатора от штата Миссури Джоша Хоули, сенатора от Арканзаса Тома Коттона и конгрессмена из Техаса Дэна Креншоу, а также генпрокурора Миссури Эрика Шмидта, первым подавшего иск против КНР.

— Я не знаю ни одного случая, когда Китай наказывал бы отдельных лиц. Инструментарий страны лучше подходит для наказания компаний или государств, но не отдельных людей, — поспорила с этим в беседе с «Известиями» директор China Power Project в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Бонни Глейзер. — В случае с конкретной страной китайцы могли бы просто сократить свой импорт продукции оттуда или обмены, выгодные этой стране.

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В прошлом Китай именно так и поступал. Когда Сеул разместил у себя американскую систему ПРО THAAD, китайцам просто посоветовали отказаться от турпоездок в Корею и бойкотировать южнокорейские продукты, что тут же сказалось на экономике РК. Тот же маневр Пекин провернул на днях и с Австралией вслед за призывом Канберры провести независимое расследование причин возникновения пандемии коронавируса. Сначала появились предположения, что на фоне недружественных действий патриотичные граждане КНР начнут бойкотировать продукцию из Австралии, а затем Пекин «по техническим причинам» запретил импорт австралийской говядины и ячменя.

Не исключено, что похожая история может случиться с американским штатом Миссури, чьи политики сейчас особо стараются на антикитайском фронте. КНР, куда Миссури в 2019 году экспортировала товаров и услуг на $1,1 млрд и $775 млн соответственно, — для штата третий важнейший рынок сбыта. Неслучайно именно его чаще всего упоминают сейчас китайские СМИ в контексте ответных мер.

Вместе с тем опосредованный удар по торговле с одним штатом может поставить под вопрос жизнеспособность всей торговой сделки США и Китая, достигнутой большими усилиями в январе.

Но как заверяли на днях «Известия» многие китайские и американские эксперты, ни Пекин, ни Вашингтон не рискнут пойти на односторонний разрыв этого соглашения, вопреки намекам на обратное и невзирая на ожесточенные политические баталии.
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Всеобщий проигрыш

Вряд ли эффективной будет и попытка США расследовать действия властей КНР в начале эпидемии.

— Китай — независимая и суверенная страна. Она просто не будет участвовать в таком судебном процессе, — сказал «Известиям» эксперт кафедры восточноазиатской политики Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Хьюстон-Даунтаун Питер Ли.

Он сослался на случай с иском Филиппин против Китая в Международном трибунале по морскому праву, решение которого Пекин попросту проигнорировал. Пустой тратой времени эксперт счел и иск против Китая о возмещении ущерба.

Это помогает отвлечь внимание от эксплуатации дикой природы, ставшей причиной пандемии, и от неспособности Дональда Трампа отреагировать на кризис. И такой иск не поможет сделать мир безопаснее, а, наоборот, подвергнет его еще большей опасности.
Питер Ли
эксперт кафедры восточноазиатской политики Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Хьюстон-Даунтаун

По мнению эксперта, судясь с Китаем за ущерб от пандемии, США создают опасный прецедент: по той же логике многие в мире могут задуматься об исках с требованием возмещения ущерба, причиненного американским банковским крахом в 2008 году, который вызвал глобальный финансовый кризис.

— Должны ли европейские страны просить Россию о возмещении ущерба от последствий чернобыльской катастрофы? Страны Ближнего Востока имеют веские основания просить у Штатов компенсации за бедствия, вызванные их вторжением в Ирак, — подкрепил эксперт примерами абсурдность претензий США.

Впрочем, главная проблема в том, что конфликт двух мировых держав не сойдет на нет сам собой.
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Как напомнил «Известиям» директор Центра военно-политического анализа в Институте Хадсона Ричард Вайц, беспокойство по поводу Китая нарастало в обеих политических партиях Америки в течение нескольких лет. Оно было связано как с недобросовестной торговой практикой Пекина и предполагаемым хищением интеллектуальной собственности, так и с его напористыми территориальными претензиями в отношении соседних территорий и наращиванием военного потенциала, а также с политикой КНР в отношении Тайваня, Гонконга и Синьцзяна.

— Шаги по противодействию этим китайским практикам будут продолжаться независимо от того, какая политическая партия контролирует конгресс и президента. Они могут включать в себя дополнительные экономические контрмеры, такие как тарифы и контроль за инвестициями, военное подкрепление США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стратегии противодействия дезинформации, — резюмировал Ричард Вайц.

При этом не выиграет от противостояния ни одна из сторон.

«Несмотря на все усилия идейных борцов в Пекине и Вашингтоне, неприятная правда в том, что и Китай, и Соединенные Штаты, скорее всего, выйдут из этого кризиса значительно ослабленными», — обозначил на днях общемировые мрачные ожидания бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд.

Наталия Портякова

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