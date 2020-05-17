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03:54 (мск), источник: ТАСС

Пуэрто-Рико в ноябре проведет референдум по вопросу присоединения к США в качестве штата

ГАВАНА, 17 мая. /ТАСС/ — Плебисцит пройдет одновременно с местными выборами.

Источник: AP 2020

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес подписала закон о проведении 3 ноября референдума по вопросу присоединения острова к США в качестве штата. Об этом в субботу сообщил местный телеканал Univision.

Телеканал отмечает, что референдум пройдет одновременно с местными выборами. Однако плебисцит не предусматривает того, что США должны будут принять результаты голосования.

Окончательное решение, в соответствии с американским законодательством, должно быть принято Конгрессом США.

Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико, аннексированного США во время испано-американской войны 1898 года, во многом противоречив. Так, пуэрториканцы официально считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах президента.

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Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США: в его ведении находятся вопросы внешней политики, обороны, местного законодательства. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове находится в руках губернатора. Остров получает весьма значительную помощь из федерального бюджета Соединенных Штатов.

В 2012 году в Пуэрто-Рико прошел референдум, большинство из участников которого высказались за вхождение в состав США. Однако, как подчеркивается в резолюции, «политические представители Пуэрто-Рико и Соединенных Штатов до сих пор не приступили к процессу деколонизации». В июне 2017 года на острове прошел еще один референдум, на котором победили сторонники вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата.

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