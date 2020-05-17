Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
16Салют раскрасил небо Москвы
14:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Голикова: врачам невыгодно скрывать данные по коронавирусу

Российским врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса, поскольку тариф на лечение COVID-19 достаточно высокий, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 651 119+87 661
Скончалось312 119+3 954
Выздоровело1 700 354+51 079
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что надбавки врачам начисляются по самому факту их работы с коронавирусными пациентами.

Читайте также
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID-19

«Не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам могу точно сказать… У нас достаточно большой тариф по лечению COVID, он больше, чем тариф по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать в расчет экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше “ковидов”», — сказала госпожа Голикова в интервью телепрограмме «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Официальное число заболевших коронавирусом в России превысило 282 тыс., погибли 2631 человек.

Возможные фальсификации в части числа умерших коронавируса начали обсуждать из-за статей The Financial Times и The New York Times. В их материалах утверждается, что официальные данные по числу жертв COVID-19 в России могут не соответствовать действительности. МИД РФ и департамент здравоохранения Москвы это отрицают.

 Какие обещания Путин не сдержал перед россиянами
Советский человек был готов умереть за это
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
В России стабилизировалась ситуация с COVID-19
Средний класс может забыть об отдыхе за границей
Выпускники не будут сдавать ЕГЭ по математике в этом году
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
Ведущий эпидемиолог КНР: власти не хотели говорить правду
В России за сутки выявлено 9709 заразившихся коронавирусом
Туриста арестовали на Гавайях за фото с пляжа
Здоровье
12 полезных продуктов, столь же вкусных, что и вредные Что можно есть (в умеренных количествах!), не беспокоясь о вреде для здоровья?
Hi-Tech
Где олигархи прячутся от коронавируса Эпидемия им не страшна!
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 609
Роскомнадзор предупреждает. 278
Вот мне интересно. 126
Замена масла "по времени", а не по пробегу... 69
Кино
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху», Роберт Паттинсон устраивает странную фотосессию, а Александр Петров учит котенка играть в мяч: продолжаем рассказывать и показывать, чем занимаются знаменитости во время самоизоляции
Новости партнеров
Почему поправка об адресной социальной помощи будет реально работать
Президент назвал главный итог режима самоизоляции в России
Президент России: меры поддержки нужны не когда-то потом, а точно в срок
"Иду по зову сердца"
Gnezdo.ru
4 российских звезды, которые сбежали на Запад
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Все восхищались ее красотой. Вот какая она сейчас
Еще помнишь «хулигана Васю»? Смотри на него в 56
Леди
Звезды плюс-сайз, которые учат стильно одеваться Кроп-топы, total black и ультрамини — самые популярные тренды среди этих красоток.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь