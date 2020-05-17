14:10 (мск), источник: Коммерсантъ
Голикова: врачам невыгодно скрывать данные по коронавирусу
Российским врачам невыгодно занижать статистику смертности от коронавируса, поскольку тариф на лечение COVID-19 достаточно высокий, заявила
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что надбавки врачам начисляются по самому факту их работы с коронавирусными пациентами.
«Не надо даже думать, что, как вам сказать, что наши врачи пытаются
Официальное число заболевших коронавирусом в России превысило 282 тыс., погибли 2631 человек.
Возможные фальсификации в части числа умерших коронавируса начали обсуждать