Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
12Советский андеграунд: что творилось в московском метро
22:56 (мск), источник: ТАСС

Трамп в ответ на критику Обамы обвинил его в некомпетентности

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в воскресенье в ответ на критику, прозвучавшую в адрес действующей американской администрации со стороны бывшего президента США Барака Обамы, обвинил последнего в некомпетентности.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 17.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 690 287+76 152
Скончалось314 096+3 576
Выздоровело1 721 884+53 389
Идёт загрузка
Источник: Reuters

Обама в субботу выступил с видеобращением к выпускникам 78 американских колледжей и университетов. Экс-глава Белого дома, в частности, заявил, что пандемия коронавируса нового типа продемонстрировала, что нынешнее руководство США не отдает себе никакого отчета в последствиях своих действий.

«Послушайте, он был некомпетентным президентом. Это все, что я могу сказать. Чрезвычайно некомпетентным», — сказал Трамп журналистам в воскресенье на Южной лужайке Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать слова Обамы. При этом Трамп отметил, что не видел выступление своего предшественника.

Читайте также
Америка в долгах и без работы: о чем говорит ужасающая статистика, и так ли все плохо?

Газета The New York Times расценила обращение экс-президента как выпад в адрес администрации республиканца Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами в США. Демократ Обама после истечения срока президентских полномочий в январе 2017 года в целом избегал публичной критики решений своего преемника. Одним из исключений стал план действий Белого дома, призванный купировать распространение вызываемого коронавирусом заболевания, по числу которых страна занимает первое место в мире.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники среди советников американского лидера неделю назад сообщала, что Трамп действительно встревожен тем, что вторая вспышка коронавируса, ожидаемая специалистами осенью, может нанести ущерб его репутации и помешать переизбранию на ноябрьских выборах.

В частных разговорах, по информации издания, Трамп «изо всех сил пытается понять», как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Джозефу Байдену. По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым избирательной кампанией самого республиканца.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Читайте также
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Американцев ждут нелегкие объяснения
Коронавирус COVID-19: главные события 17 мая
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса
Средний класс может забыть об отдыхе за границей
Кадыров потребовал уволить пожаловавшихся на условия врачей
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Как ядовитый газ в Бхопале убил тысячи человек за 72 часа
Смоделирован пик заражения коронавирусом в России
Здоровье
12 полезных продуктов, столь же вкусных, что и вредные Что можно есть (в умеренных количествах!), не беспокоясь о вреде для здоровья?
Hi-Tech
Где олигархи прячутся от коронавируса Эпидемия им не страшна!
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 622
Роскомнадзор предупреждает. 278
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 190
поболтать(купить сейчас машину?) 171
Кино
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки Милла Йовович читает «Муху-Цокотуху», Роберт Паттинсон устраивает странную фотосессию, а Александр Петров учит котенка играть в мяч: продолжаем рассказывать и показывать, чем занимаются знаменитости во время самоизоляции
Новости партнеров
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Почему Гайдай ни разу не снял Миронова после "Бриллиантовой руки"
Самые забавные моменты карантина: когда за дело взялись кошки
"Лед-2" и "Стрельцов" станут последними фильмами, в которых снимется Петров
Gnezdo.ru
Сегодня стало известно о состоянии Заворотнюк
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
Все восхищались ее красотой. Вот какая она сейчас
Уже не секрет, что ждет Украину в конце мая
Леди
Звезды плюс-сайз, которые учат стильно одеваться Кроп-топы, total black и ультрамини — самые популярные тренды среди этих красоток.
Новости партнеров
Состояние Татьяны Булановой ухудшилось
Звезда сериала «Элен и ребята» скончалась из-за сердечной недостаточности
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Ученые доказали рукотворную природу COVID-19 и назвали его создателя
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь