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23:21 (мск), источник: ТАСС

NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на Секретную службу США и представителей органов власти на местах.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 17.05
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Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 690 287+76 152
Скончалось314 096+3 576
Выздоровело1 721 884+53 389
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Источник: Reuters

Согласно публикации, мошенники воспользовались загруженностью американских чиновников во время пандемии и оформили запросы на пособие по безработице от лица трудоустроенных людей. Их персональные данные, включая адреса, телефоны, номера карточек социального страхования и дебетовых банковских карт, были похищены хакерами и перекуплены задолго до вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Во многих регионах деньги перечислялись прямо на банковские счета, указанные в липовых запросах о предоставлении пособия.

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В штате Вашингтон власти спохватились только в последние дни, когда стали принимать звонки от граждан США, которые недоумевали, почему им по электронной почте пришло подтверждение о начислении пособия, в котором они не нуждаются. «Это был удар под дых», — признала руководитель управления занятости Вашингтона Сузи Левайн.

В распоряжении газеты оказался документ Секретной службы о наличии сведений о причастности нигерийской группировки мошенников к «потенциальной пропаже сотен миллионов долларов». Спецагент службы Рой Дотсон подтвердил изданию, что такое расследование ведется, но пока не привело к выявлению конкретных виновных.

По мнению Дотсона, организаторы схемы прибегли к услугам лиц, которые выполняют роль посредников при легализации в США преступно нажитых средств.

Помимо Вашингтона, жертвами подлога стали также жители штатов Флорида, Массачусетс, Северная Каролина, Оклахома, Род-Айленд и Вайоминг.
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На прошлой неделе Министерство труда США объявило о том, что в апреле уровень безработицы в стране достиг рекордных 14,7%. По словам опрошенных The Washington Post экспертов, в этот период было примерно вдвое больше сокращений служащих, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,47 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 88 898 человек, выздоровели 268 376.

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