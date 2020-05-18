Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чеснок спасал от холеры, а поленом «убивали» тифКак в русских деревнях боролись с эпидемиями
Фоторепортажи
14От войны до войны
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
09:56 (мск), источник: Life.ru

800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века, организовавший геноцид в африканской Руанде

Во Франции задержали возможного организатора и спонсора одного из самого страшного геноцида в истории человечества — массового истребления народности тутси в африканской Руанде в 1994 году. За полтора месяца бойни погибло до одного миллиона человек. Как влиятельный бизнесмен устроил одну из самых страшных мясорубок в истории человечества — в материале Лайфа.

Источник: AP 2020

Африканский бизнесмен Фелисьен Кабуга скрывался от правоохранительных органов 26 лет, безмятежно проживая по поддельным документам в пригороде Парижа. Кабуга был одним из самых разыскиваемых беглецов на планете. Для его поимки организовали сложную полицейскую операцию с участием нескольких стран. Содействие Франции оказывали страны ЕС, Европейское полицейское агентство и Интерпол, США и Руанда.

Африканский геноцид

Кабуга был одним из главных организаторов массовых убийств в африканской стране Руанда в 1994 году, где представители одного этноса хуту вырезали около миллиона сограждан, относящихся к народности тутси. Конфликт между этносами хуту и тутси в Руанде разгорелся ещё в середине XX века. Ситуация резко обострилась в 80-х на фоне экономического кризиса в стране, а в начале 90-х там вспыхнула гражданская война, закончившаяся заключением мира. Новая власть, кажется, представляла интересы и хуту, и тутси.

Власть убийцам

Хрупкий баланс рухнул 6 апреля 1994 года (после смерти президента страны Хабиаримана). Самолёт, в котором находился глава государства, был сбит. На следующий день убили и премьер-министра Руанды Агату Увилингийиману. После этого власть захватили военные радикалы. Они расправились с представителями народности тутси в правительстве и избавились от своих соплеменников, которые придерживались умеренных политических взглядов и не поддерживали убийств.

Новость
Черная заря

Как позже выяснило следствие, виновными в теракте были радикалы-хуту, не желавшие установления нового порядка, в котором им пришлось бы делить власть с представителями этноса тутси. В гибели президента пришедшие к власти военные обвинили тутси. Фактически боевики во власти отдали приказ на полное уничтожение целого народа.

Ключевую роль в начавшейся мясорубке сыграл олигарх Фелисьен Кабуга, разбогатевший в 90-х за счёт близких связей с властями страны. Бизнесмен приходился тестем бывшему министру планирования Огюстену Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорён к 35 годам лишения свободы. Олигарх был знаком и с президентом страны.

Кабуга собрал боевые отряды «Интерахамве» из представителей народа хуту и оснастил их на собственные деньги сотнями тысяч мачете. Бизнесмен стал не только спонсором, но и идеологом геноцида — принадлежащая ему радиостанция круглые сутки транслировала призывы к жестокой расправе и истреблению народа тутси. Призывы подействовали. Толпы озверевших головорезов стали массово истреблять людей народа тутси. После сообщений радиостанции Кабуге о предполагаемых местах нахождения тутси там быстро появлялись боевики, которые уничтожали людей.

За полтора месяца погибло, по разным оценкам, от полумиллиона до 1 миллиона человек.

По словам очевидцев, боевики хуту не жалели никого — детей рубили на куски на глазах у родителей, женщин насиловали и убивали, а тела сбрасывали в ямы. Людей сгоняли в сараи, а затем давили бульдозерами. Пытавшихся сбежать кромсали на части. Вся эта кошмарная бойня происходила на глазах у представителей международных организаций и миротворческого контингента ООН, который фактически остался безучастным.

Конец геноцида

За два месяца массового террора тутси удалось сформировать активное военное сопротивление боевикам хуту и перехватить власть в стране. Организаторам геноцида, одним из лидеров которого был Фелисьен Кабуга, пришлось бежать.

Новость
Дикая смесь

После этих событий в соседней стране был создан Международный трибунал, который двадцать лет занимался поиском ответственных за геноцид, устроенный в Руанде. Трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Среди них значился и Кабуга. Ещё в конце 90-х бизнесмена заочно осудили за массовое убийство людей, но тот пропал. На этот раз его ждёт реальное наказание.

Африканского палача будут судить по Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ), созданному ООН в 2010 году. МОМУТ стал наследником международного трибунала, который судил участников гражданской войны в Югославии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Боруссия" расправилась с "Шальке" в первом матче после возобновления Бунд
Футбол возвращается! Ждём триумфа Левандовски и огненную чемпионскую гонку
В России выявлено 8926 новых случаев коронавируса
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло
Forbes назвал пять недооцененных российских городов
Цены на нефть побили месячный рекорд
СМИ: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится
США запустили в космос секретный корабль
Здоровье
«Меня динамят»: когда недостаток близости — повод бить тревогу Почему секс бывает нерегулярным, и можно ли испытывать удовлетворение, если партнер отказывает вам.
Hi-Tech
Где олигархи прячутся от коронавируса Эпидемия им не страшна!
Авто
Церковную службу начали проводить в автомобилях Около двух сотен водителей во Франции выстроились на парковке для богослужения в новом формате
Кино
Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году В 2020 году конкурс отменили из-за коронавируса
Новости партнеров
Пандемия обнажила главный мотив голосования за Конституцию – медицина
Социальные поправки гарантируют россиянам поддержку в кризис
Поправку о медицине россияне назвали самой важной в Конституции
Как Конституция сохранит бюджетную систему здравоохранения в России?
Дети
Как не срываться на детей, когда все дома третий месяц Почаще хвалить, побольше дурачиться и поменьше напрягаться
Леди
Звезды плюс-сайз, которые учат стильно одеваться Кроп-топы, total black и ультрамини — самые популярные тренды среди этих красоток.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь