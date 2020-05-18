800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века, организовавший геноцид в африканской Руанде

Африканский бизнесмен Фелисьен Кабуга скрывался от правоохранительных органов 26 лет, безмятежно проживая по поддельным документам в пригороде Парижа. Кабуга был одним из самых разыскиваемых беглецов на планете. Для его поимки организовали сложную полицейскую операцию с участием нескольких стран. Содействие Франции оказывали страны ЕС, Европейское полицейское агентство и Интерпол, США и Руанда.
Африканский геноцид
Кабуга был одним из главных организаторов массовых убийств в африканской стране Руанда в 1994 году, где представители одного этноса хуту вырезали около миллиона сограждан, относящихся к народности тутси. Конфликт между этносами хуту и тутси в Руанде разгорелся ещё в середине XX века. Ситуация резко обострилась в 80-х на фоне экономического кризиса в стране, а в начале 90-х там вспыхнула гражданская война, закончившаяся заключением мира. Новая власть, кажется, представляла интересы и хуту, и тутси.
Власть убийцам
Хрупкий баланс рухнул 6 апреля 1994 года (после смерти президента страны Хабиаримана). Самолёт, в котором находился глава государства, был сбит. На следующий день убили и премьер-министра Руанды Агату Увилингийиману. После этого власть захватили военные радикалы. Они расправились с представителями народности тутси в правительстве и избавились от своих соплеменников, которые придерживались умеренных политических взглядов и не поддерживали убийств.
Как позже выяснило следствие, виновными в теракте были радикалы-хуту, не желавшие установления нового порядка, в котором им пришлось бы делить власть с представителями этноса тутси. В гибели президента пришедшие к власти военные обвинили тутси. Фактически боевики во власти отдали приказ на полное уничтожение целого народа.
Ключевую роль в начавшейся мясорубке сыграл олигарх Фелисьен Кабуга, разбогатевший в 90-х за счёт близких связей с властями страны. Бизнесмен приходился тестем бывшему министру планирования Огюстену Нгирабатваре, который в 2012 году был приговорён к 35 годам лишения свободы. Олигарх был знаком и с президентом страны.
Кабуга собрал боевые отряды «Интерахамве» из представителей народа хуту и оснастил их на собственные деньги сотнями тысяч мачете. Бизнесмен стал не только спонсором, но и идеологом геноцида — принадлежащая ему радиостанция круглые сутки транслировала призывы к жестокой расправе и истреблению народа тутси. Призывы подействовали. Толпы озверевших головорезов стали массово истреблять людей народа тутси. После сообщений радиостанции Кабуге о предполагаемых местах нахождения тутси там быстро появлялись боевики, которые уничтожали людей.
За полтора месяца погибло, по разным оценкам, от полумиллиона до 1 миллиона человек.
По словам очевидцев, боевики хуту не жалели никого — детей рубили на куски на глазах у родителей, женщин насиловали и убивали, а тела сбрасывали в ямы. Людей сгоняли в сараи, а затем давили бульдозерами. Пытавшихся сбежать кромсали на части. Вся эта кошмарная бойня происходила на глазах у представителей международных организаций и миротворческого контингента ООН, который фактически остался безучастным.
Конец геноцида
За два месяца массового террора тутси удалось сформировать активное военное сопротивление боевикам хуту и перехватить власть в стране. Организаторам геноцида, одним из лидеров которого был Фелисьен Кабуга, пришлось бежать.
После этих событий в соседней стране был создан Международный трибунал, который двадцать лет занимался поиском ответственных за геноцид, устроенный в Руанде. Трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Среди них значился и Кабуга. Ещё в конце 90-х бизнесмена заочно осудили за массовое убийство людей, но тот пропал. На этот раз его ждёт реальное наказание.
Африканского палача будут судить по Международному остаточному механизму для уголовных трибуналов (МОМУТ), созданному ООН в 2010 году. МОМУТ стал наследником международного трибунала, который судил участников гражданской войны в Югославии.
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