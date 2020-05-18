Трамп заявил о сильном сокращении случаев COVID-19 в США

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!» — сообщил он.
США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зарегистрированы 1,486 млн случаев коронавируса, умерли 89,55 тыс. человек, свыше 272 тыс. вылечились.
В начале мая американский лидер заявлял, что от COVID-19 в США могут умереть до 100 тыс. человек. А в апреле он выразил уверенность, что пик эпидемии в Штатах пройден.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.