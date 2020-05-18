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05:31 (мск), источник: Известия

Трамп заявил о сильном сокращении случаев COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что в стране за последнее время сильно сократилось число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 18.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 713 026+80 123
Скончалось315 174+3 435
Выздоровело1 733 888+40 831
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Источник: AP 2020

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за некоторыми исключениями. Действительно, очень хорошие новости!» — сообщил он.

США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зарегистрированы 1,486 млн случаев коронавируса, умерли 89,55 тыс. человек, свыше 272 тыс. вылечились.

В начале мая американский лидер заявлял, что от COVID-19 в США могут умереть до 100 тыс. человек. А в апреле он выразил уверенность, что пик эпидемии в Штатах пройден.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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