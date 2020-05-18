Минздрав разъяснил порядок выплат медикам за работу с больными COVID-19

Выплаты должны получить медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсацию, будут устанавливать сами медицинские учреждения.
Деньги должны быть выплачены единовременно в полном размере — вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику.
Отсчет для начисления выплат начался с 12 апреля. Медики должны получить компенсации в сроки получения своей зарплаты.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил назначить медикам спецвыплаты от 25 тыс. до 80 тыс. на три месяца в зависимости от должности. Эти средства также не должны облагаться налогом.
Медики из разных регионов начали жаловаться на то, что они не получают обещанные выплаты. Президент потребовал разобраться с этой ситуацией.