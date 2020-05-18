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06:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав разъяснил порядок выплат медикам за работу с больными COVID-19

Минздрав разъяснил порядок выплаты компенсации медикам, работающих с пациентами с COVID-19. Заместитель главы ведомства Татьяна Семенова направила соответствующее письмо в региональные органы здравоохранения 17 мая (есть у РБК).

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:32 MSK, 18.05
Инфицировано281 752+9 709
Скончалось2 631+94
Выздоровело67 373+4 207
Инфицировано4 713 769+77 983
Скончалось315 187+3 366
Выздоровело1 733 963+40 278
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Источник: AP 2020

Выплаты должны получить медики, которые непосредственно работают с пациентами с COVID-19. Это работники стационаров, выездных бригад скорой помощи и их водители. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на компенсацию, будут устанавливать сами медицинские учреждения.

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Деньги должны быть выплачены единовременно в полном размере — вне зависимости от количества смен или часов, если сотрудник работал согласно графику.

Отсчет для начисления выплат начался с 12 апреля. Медики должны получить компенсации в сроки получения своей зарплаты.

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин поручил назначить медикам спецвыплаты от 25 тыс. до 80 тыс. на три месяца в зависимости от должности. Эти средства также не должны облагаться налогом.

Медики из разных регионов начали жаловаться на то, что они не получают обещанные выплаты. Президент потребовал разобраться с этой ситуацией.

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