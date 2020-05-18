Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

«Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — сказал он.
В России за последние сутки выявили 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе, 91 пациент умер, 2836 выписали, сообщили в оперативном штабе. Прирост заболевших за 24 часа опустился ниже девяти тысяч человек — 3,2% от общего числа.