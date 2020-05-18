Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Здесь живёт чудовище Мораг»Озерные монстры, о которых вы не знали
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
14От войны до войны
12:56 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В России уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 730 323+79 204
Скончалось315 482+3 363
Выздоровело1 739 743+39 389
Идёт загрузка
Источник: РИА Новости

«Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными», — сказал он.

В России за последние сутки выявили 8926 случаев COVID-19 в 81 регионе, 91 пациент умер, 2836 выписали, сообщили в оперативном штабе. Прирост заболевших за 24 часа опустился ниже девяти тысяч человек — 3,2% от общего числа.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 12:00 MSK, 18.05
 Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
В России три дня подряд выявляют менее 10 000 случаев COVID-19
Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию вернется тепло
СМИ: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится
Во Франции коронавирус мог появиться еще в ноябре
Загитова похвасталась подарками на 18-летие (фото)
800 000 убитых: задержан один из главных палачей XX века
Генетики выяснили, на кого из родителей дети похожи больше всего
Здоровье
Доктор из Гарварда назвала самую полезную закуску для сердца И для мозга тоже.
Hi-Tech
Черноморский флот усилят «невидимым» кораблем Новейший корвет укрепит ВМФ на стратегическом южном направлении
Горячие темы на Авто
Пятничная позитивная. Исполняет народ. 622
Роскомнадзор предупреждает. 278
поболтать(купить сейчас машину?) 226
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 197
Кино
Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году В 2020 году конкурс отменили из-за коронавируса
Новости партнеров
Конституция сделает невозможным сокращение коечного фонда в больницах
Пандемия обнажила главный мотив голосования за Конституцию – медицина
Конституция нужна уже сегодня – узнай, что заработает сразу
Конституция не политика, это медицина, соцподдержка и защита труда
Дети
Как меньше ссориться с детьми: 7 психологических приемов Почаще хвалить, побольше дурачиться и поменьше напрягаться
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Новости партнеров
Конституция сохранит накопленные в коронавирус мощности медицины
Как обновление Конституции продолжит обновление здравоохранения
Почему поправка об адресной социальной помощи будет реально работать
Эксперт раскрыл главное: «Конституция – акт прямого действия» – жми!
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь