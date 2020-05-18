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14:40 (мск), источник: РИА Новости

Дагестан получит всю помощь для борьбы с COVID-19, заявил Путин

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Дагестан получит всю помощь для борьбы с коронавирусом, нужно максимально быстро решить вопрос с нехваткой тест-систем, оборудования и врачей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Прошу сегодня подробно доложить, по каким конкретно направлениям необходима федеральная помощь Дагестану. Поручения руководителям ведомств, которые также у нас сейчас на связи, конечно, дам незамедлительно. Всю поддержку: и финансовую, и материальную, и кадровую, республика обязательно получит», — сказал он на совещании с руководством и представителями общественности Дагестана в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что по его информации, в Дагестане есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей.

«Нужно решить этот вопрос максимально быстро», — заявил Путин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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