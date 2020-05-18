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17:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя сообщил миру о коронавирусе

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса. Китайский лидер обещал направить $2 млрд на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
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Инфицировано4 748 356+83 870
Скончалось315 822+3 495
Выздоровело1 747 639+38 670
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Источник: AP 2020

«Мы действовали открыто и ответственно. Мы передали информацию в ВОЗ и странам наиболее подходящим образом: мы сообщили о последовательности генома (вируса) настолько быстро, насколько было возможно, мы поделились с миром мерами сдерживания и методами лечения, мы сделали все, что в наших силах, чтобы поддержать и оказать содействие нуждающимся странам», — сказал Си Циньпин в понедельник, 18 мая, в ходе Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проходит в режиме видеоконференции (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, после победы над пандемией Китай «согласен на беспристрастное объективное международное рассмотрение того, как в мире отреагировали на вирус».

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Кроме того, председатель КНР объявил, что «Пекин в течение двух лет направит $2 млрд на борьбу с COVID-19, а также на социально-экономическое развитие затронутых вирусом стран, особенно развивающихся». Он назвал международное сотрудничество и солидарность «самым мощным оружием против вируса» и призвал страны мира оказать активную политическую и финансовую поддержку ВОЗ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай понесет ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе. Глава Белого дома уверен, что распространение COVID-19 началось из лаборатории в китайском Ухане, и поручил выяснить, могли ли Китай и ВОЗ скрывать информацию об этом. Впрочем, господин Трамп оговорился, что вряд ли Китай делал это преднамеренно. Власти КНР все обвинения отвергали. Также о намеренном сокрытии китайскими властями данных о COVID-19 сообщало австралийское издание The Daily Telegraph со ссылкой на доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

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