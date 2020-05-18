Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Здесь живёт чудовище Мораг»Озерные монстры, о которых вы не знали
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
15Как Европа выходит из карантина
21:40 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: клинические испытания вакцины от коронавируса в России могут начаться через месяц

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Россия планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса через месяц, сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Коронавирус COVID-19
22:11 (мск)США передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 769 177+81 857
Скончалось316 898+2 925
Выздоровело1 612 030 
Идёт загрузка
Источник: РИА "Новости"

«В России производятся тест-системы, их сегодня более 20. Разрабатываются лекарственные препараты полного цикла, которые уже доступны для клинической практики. Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — приводит его слова пресс-служба Минздрава.

В ходе сессии Мурашко также рассказал, что в России ежедневно проводится более 150 тыс. тестов на наличие новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, для оказания помощи пациентам с COVID-19 оперативно проведена переподготовка более 1,4 млн специалистов и развернуты более 130 тыс. специализированных медицинских коек, в том числе с реанимационной защитой.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

«Реализуемый Российской Федерацией комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны. Предпринятые меры позволили достичь одного из самых низких показателей летальности», — сообщил министр.

«РФ выступает за укрепление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19. С целью содействия ВОЗ нами были выделены финансовые и методические ресурсы, поддержаны инициативные проекты организации. Российские эксперты приняли участие в страновых миссиях ВОЗ по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса. В завершение хотел бы подчеркнуть, что только совместными усилиями нам удастся одержать победу над инфекцией», — заключил Мурашко.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722.

Читайте также
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Американцев ждут нелегкие объяснения
Коронавирус COVID-19
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
Коронавирус COVID-19: главные события 13 мая
Коронавирус COVID-19: главные события 18 мая
В Китае изолировали 108 млн человек из-за вспышки коронавируса
Медведь напал на мужчину в Ярославле
Бастрыкин попросил разрешения возбудить дела на семерых судей
Отпуск после COVID-19: куда можно будет поехать этим летом
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда разрешат прогулки
Здоровье
Ученые искусственно создали коронавирус Он проявляет те же свойства, что и природный.
Hi-Tech
Черноморский флот усилят «невидимым» кораблем Новейший корвет укрепит ВМФ на стратегическом южном направлении
Авто
Премиальные самокаты: на рынок выходит марка Ducati Итальянская Ducati решила выйти в новый для себя сектор и продавать под своим брендом складные электрические самокаты
Кино
Мария Горбань переболела коронавирусом Звезда «Кухни» решилась поделиться новостями о своем здоровье только тогда, когда вылечилась от инфекции
Новости партнеров
Когда еда навеяла дизайн сумки и туфлей: фото
Женские аксессуары, которые не дают забыть о еде
Новый запрет: в России больше нельзя снять деньги через банкоматы
Сестра Фриске попала в серьезную аварию
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев – 3 359
Не работаю. Прицепилась пожилая соседка. 312
Результаты очень "домашнего" конкурса рассказов. 237
Грядущий детский сад 136
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь