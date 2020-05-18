Мурашко: клинические испытания вакцины от коронавируса в России могут начаться через месяц

«В России производятся
Кроме того, для оказания помощи пациентам с COVID-19 оперативно проведена переподготовка более 1,4 млн специалистов и развернуты более 130 тыс. специализированных медицинских коек, в том числе с реанимационной защитой.
«Реализуемый Российской Федерацией комплекс мер позволил не допустить взрывного распространения COVID-19 внутри страны. Предпринятые меры позволили достичь одного из самых низких показателей летальности», — сообщил министр.
«РФ выступает за укрепление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в качестве лидера международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Отмечаем ее важнейшую роль в координации многосторонних усилий по борьбе с COVID-19. С целью содействия ВОЗ нами были выделены финансовые и методические ресурсы, поддержаны инициативные проекты организации. Российские эксперты приняли участие в страновых миссиях ВОЗ по вопросам борьбы со вспышкой коронавируса. В завершение хотел бы подчеркнуть, что только совместными усилиями нам удастся одержать победу над инфекцией», — заключил Мурашко.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722.