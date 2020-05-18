США передадут России 200 аппаратов ИВЛ

«В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — сказал собеседник агентства.
7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин принял его предложение об отправке в Россию аппаратов ИВЛ, сообщало Reuters.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили, в частности, усиление координации в борьбе с коронавирусом. В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе разговора Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.
В начале апреля самолет ВКС России с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания помощи США в борьбе с распространением коронавируса приземлился в Нью-Йорке. Трамп назвал передачу Россией медицинского оборудования «любезным жестом Путина». Госдеп отмечал, что Вашингтон приобрел у Москвы медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет ВКС.
Позже Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что фонд оплатил половину стоимости груза медицинского оборудования для госпиталей, больниц и лабораторий Нью-Йорка.