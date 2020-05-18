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22:11 (мск), источник: RNS

США передадут России 200 аппаратов ИВЛ

США передадут России в дар 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в ответ на просьбу помочь в борьбе с новым коронавирусом, передает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:01 MSK, 18.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 769 177+81 857
Скончалось316 898+2 925
Выздоровело1 612 030 
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Источник: РИА "Новости"

«В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения», — сказал собеседник агентства.

7 мая президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин принял его предложение об отправке в Россию аппаратов ИВЛ, сообщало Reuters.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили, в частности, усиление координации в борьбе с коронавирусом. В пресс-службе Кремля также добавили, что в ходе разговора Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

В начале апреля самолет ВКС России с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания помощи США в борьбе с распространением коронавируса приземлился в Нью-Йорке. Трамп назвал передачу Россией медицинского оборудования «любезным жестом Путина». Госдеп отмечал, что Вашингтон приобрел у Москвы медицинское оборудование, которое ранее доставил в аэропорт Нью-Йорка самолет ВКС.

Позже Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что фонд оплатил половину стоимости груза медицинского оборудования для госпиталей, больниц и лабораторий Нью-Йорка.

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