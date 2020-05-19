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03:00 (мск), источник: Интерфакс

Трамп рассказал, каким лекарством защищается от коронавируса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп рассказал, что многие американцы, включая его самого, принимают гидроксихлорохин, чтобы защититься от коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 795 941+85 258
Скончалось318 213+3 190
Выздоровело1 784 653+52 269
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Источник: AP 2020

Он рассказал журналистам в Белом доме, что принимает его уже пару недель по одной таблетке в день и сослался на то, что его принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

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Президент США заверил, что ежедневно сдает тест на инфекцию и у него нет симптомов болезни.

Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку «слышал о нем много хорошего».

По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не имеют возражений.

Гидроксихлорохин — противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

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