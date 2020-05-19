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00:49 (мск), источник: Известия

В России коммунальщиков перестанут штрафовать за некачественные услуги

Правовое управление Госдумы положительно оценило законопроект правительства «О внесении изменений в ст. 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований», отменяющий санкции для коммунальщиков за нарушение качества услуг. Соответствующий документ оказался в распоряжении «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Законопроект предлагает заменить штрафные санкции за нарушение непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ перерасчетом стоимости данных услуг, а также возмещением морального и другого вреда гражданам. Данные изменения готовы поддержать в профильном комитете Госдумы в «Единой России».

«Мы сначала отнеслись к этому законопроекту отрицательно, но потом изменили свое мнение. При штрафе существует более сложная процедура выплаты этих денег потребителю. Поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные», — отметила глава комитета нижней палаты парламента по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

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Положительно к инициативе правительства также отнеслись и в управляющих компаниях. Как объяснила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина на выплату штрафов управляющим компаниям денег не выделяется и им приходится компенсировать потери за счет снижения объема оказания услуг.

«Что-то, значит, доделано не будет: где-то, например, полы недомоют», — пояснила он.

Крайне скептично к данному законопроекту отнеслись сразу в нескольких отечественных партиях. Так, первый зампред фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов выразил уверенность, что отмена штрафов позволит коммунальщикам оставаться безнаказанными, а гражданам из-за нововведений будет гораздо сложнее защищать свои права.

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