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07:52 (мск), источник: ТАСС

В кабмине не поддержали законопроект об индексации пенсий работающим инвалидам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила отрицательное заключение на инициативу депутатов от ЛДПР об индексации страховых пенсий работающим инвалидам. Текст проекта заключения имеется в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 26.1 закона «О страховых пенсиях», согласно которой работающим пенсионерам сумма страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней выплачиваются в размере, исчисленном без учета индексации. Ранее аналогичные меры были распространены на пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору о приемной семье.

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«Корректировка размера страховой пенсии и индексация фиксированной выплаты к страховой пенсии являются компенсацией инфляционных издержек, которые могут покрываться за счет заработной платы работающих пенсионеров, в связи с чем признание статьи 26.1 федерального закона “О страховых пенсиях” утратившей силу требует дополнительного обоснования», — указывается в проекте заключения.

Правительственная комиссия также считает аргументацию предлагаемых изменений (обеспечение равенства прав инвалидов) необоснованной, «поскольку принципы осуществления индексации пенсий у работающих и неработающих граждан различные». Исключения для пенсионеров-опекунов объясняются тем, что выплаты этой категории граждан «фактически можно приравнять к социальной выплате, связанной с воспитанием детей, которая не позволяет одновременно осуществлять оплачиваемую трудовую деятельность».

По оценке правительства, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в 2020 году в объеме 184,25 млрд рублей.
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«Вместе с тем законопроект представлен без учета требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которой законопроект должен определять источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств», — отметили в кабмине.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — резюмировали в кабмине.

Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита ПФР. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и большинства парламентариев.

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