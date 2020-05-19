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04:21 (мск), источник: Ведомости

Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ

На поддержку россиян и пострадавших от кризиса из-за пандемии коронавируса предприятий в 2020 г. правительство направит более 2 трлн рублей. Средства Фонда национального благосостояния в качестве источника финансирования этой помощи не рассматривались, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в передаче «Познер» на «Первом канале».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 19.05
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Источник: Reuters

«Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливается в виде социальной поддержки населения, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — сообщил министр.

«Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — сказал он.

Об этом Котяков рассказал, отвечая на вопрос Владимира Познера о том, почему из средств ФНБ жителям России не выдали помощь по 54 тысяч рублей каждому.

Министр труда и соцзащиты назвал комбинированным выбранный в России вариант поддержки населения и экономики. Он напомнил, что в условиях пандемии коронавируса ряд стран пошли по пути выплат физическим лицам, но отказались от поддержки предпринимательства.

«У нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан,[…] а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — объяснил министр суть российского варианта.

По словам Котякова, Минфин сейчас ведет поиск еще 2 трлн рублей «на решение текущих задач». При этом «коллеги […] закрывают и выпадающие доходы, сохраняя объем бюджетных инвестиций, всех социальных обязательств, сохраняя объемы ПФР и ФСС».

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