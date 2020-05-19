04:21 (мск), источник: Ведомости
Котяков: на поддержку россиян потратят более 2 трлн рублей не из ФНБ
На поддержку россиян и пострадавших от кризиса
«Если мы посмотрим на тот объем финансовых ресурсов, которые сейчас выливается в виде социальной поддержки населения, — это порядка 570 млрд руб. Если мы посмотрим, сколько сверх того, что запланировано в бюджете на текущий год на поддержку различных предприятий в экономике, — это еще порядка 1,5 трлн», — сообщил министр.
«Взять и раздать все, что было сформировано министерством финансов за последние годы как подушка безопасности, такой вариант не рассматривался», — сказал он.
Министр труда и соцзащиты назвал комбинированным выбранный в России вариант поддержки населения и экономики. Он напомнил, что в условиях пандемии коронавируса ряд стран пошли по пути выплат физическим лицам, но отказались от поддержки предпринимательства.
«У нас часть ресурсов направляется целевым образом на поддержку граждан,[…] а часть ресурсов направляется на экономику, чтобы стимулировать производство, стимулировать спрос и создать условия для сохранения трудовых коллективов», — объяснил министр суть российского варианта.
По словам Котякова, Минфин сейчас ведет поиск еще 2 трлн рублей «на решение текущих задач». При этом «коллеги […] закрывают и выпадающие доходы, сохраняя объем бюджетных инвестиций, всех социальных обязательств, сохраняя объемы ПФР и ФСС».