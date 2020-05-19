Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Ученые испытали в космосе технологию квантовой передачи времени Китайские исследователи первыми в мире испытали технологии квантовой безопасной передачи времени
Фоторепортажи
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
06:36 (мск), источник: ТАСС

Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в опубликованном в понедельник письме, которое он направил генеральному директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 19.05
Инфицировано290 678+8 926
Скончалось2 722+91
Выздоровело70 209+2 722
Инфицировано4 805 005+88 492
Скончалось318 534+3 309
Выздоровело1 787 527+52 949
Идёт загрузка
Источник: AP 2020

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в послании.

Разбирательства в отношении ВОЗ

Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.

Читайте также
Главный инфекционист США отверг версию об искусственном происхождении нового коронавируса

«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».

В письме утверждается, что ВОЗ «последовательно игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже ранее». Она также якобы не стала «проводить независимое расследование» в связи с поступлением данных, которые противоречили позиции властей Китая. По версии Трампа, представители ВОЗ в конце декабря 2019 года уже знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но «решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям».

Американский лидер полагает, что ВОЗ «неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые были чрезвычайно неточными или вводящими в заблуждение». Как утверждается в письме, ВОЗ отмечала, что власти Китая действуют прозрачно, несмотря на то, что они якобы заставляли целые организации в стране и отдельных специалистов замалчивать сведения об инфекции.

Читайте также
Пандемия коронавируса. Что нужно знать

Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации «почти $500 млн в год». Он также утверждал, что ВОЗ стала «марионеткой Китая» и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай «платит $38 млн» в год на нужды организации.

Независимость ВОЗ от Китая

Трамп считает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы.

«Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая, — полагает Трамп. — Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Абсолютный мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом и числу летальных исходов
Американцев ждут нелегкие объяснения
Коронавирус COVID-19
Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирус выявили у 9 974 человек
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
В Минздраве обозначили сроки завершения эпидемии вируса в стране
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
СМИ: Халифа Хафтар потерял авиабазу и «Панцири»
Нурмагомедов рассказал о состоянии отца и обратился к Дагестану
Отпуск после COVID-19: куда можно будет поехать этим летом
Здоровье
Ученые искусственно создали коронавирус Он проявляет те же свойства, что и природный.
Hi-Tech
Черноморский флот усилят «невидимым» кораблем Новейший корвет укрепит ВМФ на стратегическом южном направлении
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 280
Роскомнадзор предупреждает. 278
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Ещё немного о ценообразовании.. 75
Кино
Мария Горбань переболела коронавирусом Звезда «Кухни» решилась поделиться новостями о своем здоровье только тогда, когда вылечилась от инфекции
Новости партнеров
Расскажи, что ты думаешь о внесении изменений в Конституцию РФ
Президент России взял на контроль выплату врачам положенных надбавок – жми
Родители всех несовершеннолетних детей получат новые выплаты – узнай
Дополнения и поправки к Конституции: что ты об этом знаешь, пройди опрос
Дети
Сергей Безруков поделился редким семейным фото с женой и детьми Актер проводит выходные с родными
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь