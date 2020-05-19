Трамп пообещал прекратить членство США в ВОЗ, если она не выполнит их требования

«Как президент США я должен проинформировать вас, что если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в послании.
Администрация США утверждает, что проведенное ею разбирательство относительно деятельности ВОЗ в связи с пандемией нового коронавируса подтвердило многие из имевшихся у Вашингтона опасений.
«14 апреля я приостановил выделение средств ВОЗ до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер организации в связи со вспышкой COVID-19, — отметил Трамп. — Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, которые я озвучивал в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики».
В письме утверждается, что ВОЗ «последовательно игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже ранее». Она также якобы не стала «проводить независимое расследование» в связи с поступлением данных, которые противоречили позиции властей Китая. По версии Трампа, представители ВОЗ в конце декабря 2019 года уже знали о том, какую опасность представляет коронавирус, но «решили не делиться этой важнейшей информацией с остальными миром, возможно, по политическим соображениям».
Американский лидер полагает, что ВОЗ «неоднократно делала заявления о коронавирусе, которые были чрезвычайно неточными или вводящими в заблуждение». Как утверждается в письме, ВОЗ отмечала, что власти Китая действуют прозрачно, несмотря на то, что они якобы заставляли целые организации в стране и отдельных специалистов замалчивать сведения об инфекции.
Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон вскоре примет окончательное решение относительно выделения средств ВОЗ. Американский лидер отметил тогда, что США направляют указанной организации «почти $500 млн в год». Он также утверждал, что ВОЗ стала «марионеткой Китая» и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай «платит $38 млн» в год на нужды организации.
Трамп считает, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует продемонстрировать независимость от Китая, а также оперативно провести реформы.
«Ясно, что неоднократные ошибки, допущенные вами и вашей организацией в связи с пандемией [нового коронавируса], обошлись миру чрезвычайно дорого. Единственный возможный дальнейший шаг для ВОЗ состоит в том, чтобы, если она способна, на деле продемонстрировать независимость от Китая, — полагает Трамп. — Моя администрация уже начала консультации с вами относительно того, как реформировать организацию. Однако действия нужно предпринять быстро».