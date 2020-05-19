Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Основная часть людей, которые получили гражданство, — это граждане Украины, передает РБК со ссылкой на службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
С начала 2016-го по первый квартал 2020 года их доля составила 46,6%, около 677 тыс. человек. А в первом квартале 2020 года их доля достигла 67%.
Напомним, президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенные ДНР и ЛНР). В июле он расширил действие указа на всех жителей двух регионов.
В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного. До этого при подаче заявления на гражданство иностранцы должны были подтвердить, что они обратились в уполномоченные органы в своей стране с заявлением об отказе от гражданства.