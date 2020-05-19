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10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек за первые четыре месяца 2020 года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики МВД. В январе—апреле 2019 года гражданство было предоставлено 85,9 тыс. человек.

Источник: Reuters

Основная часть людей, которые получили гражданство, — это граждане Украины, передает РБК со ссылкой на службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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С начала 2016-го по первый квартал 2020 года их доля составила 46,6%, около 677 тыс. человек. А в первом квартале 2020 года их доля достигла 67%.

Напомним, президент России Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенные ДНР и ЛНР). В июле он расширил действие указа на всех жителей двух регионов.

В апреле 2020 года господин Путин подписал закон, позволяющий иностранцам получать гражданство РФ без отказа от иностранного. До этого при подаче заявления на гражданство иностранцы должны были подтвердить, что они обратились в уполномоченные органы в своей стране с заявлением об отказе от гражданства.

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