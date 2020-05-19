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11:52 (мск), источник: ТАСС

Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/ — Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который находился в больнице с коронавирусом, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина.

Текст указа президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте Кремля.

Находясь в медучреждении, Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы. В понедельник премьер-министр проводил совещания все еще из больницы.

30 апреля глава государства подписал указ «Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ». Теперь действие этого документа признано «утратившим силу». Нынешний указ вступил в силу со дня его подписания.

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