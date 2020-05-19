Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

Текст указа президента РФ Владимира Путина, отменяющего возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова, опубликован во вторник на сайте Кремля.
Находясь в медучреждении, Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференцсвязи. Ранее отмечалось, что он идет на поправку и в скором времени может быть выписан из больницы. В понедельник
30 апреля глава государства подписал указ «Об исполнении обязанностей председателя правительства РФ». Теперь действие этого документа признано «утратившим силу». Нынешний указ вступил в силу со дня его подписания.