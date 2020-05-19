Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
15Как Европа выходит из карантина
8Объективная реальность: лучшие фотографии живой природы
18:20 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ отреагировал на заявление о возможном размещении ядерного оружия США в Польше

Российский МИД прокомментировал заявление посла США в Варшаве Джоржетт Мосбахер о том, что американцы могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу.

Источник: Агентство «Москва»

В министерстве отметили, что это было бы нарушением одного из ключевых положений «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)» от 27 мая 1997 года.

Напомним, в этом документе сказано: «Государства — члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем».

Новость
Названы самые странные образцы оружия США

Посол США в Варшаве же ранее вмешалась в продолжающийся уже несколько недель в Германии спор о размещении на территории страны американского ядерного оружия. «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя», — написала Джоржетт Мосбахер в Twitter вечером 15 мая.

«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили во вторник, 19 мая, в МИД РФ.

По мнению Москвы, «реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США».

«Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию», — напомнили в дипведомстве.

Дискуссия о тактическом американском ядерном оружии разгорелась в Германии, после того как стало известно, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предварительно договорилась с главой Пентагона Марком Эспером о приобретении 30 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 °F производства Boeing. Они призваны заменить морально и физически устаревшие Tornado и в случае конфликта с задействованием ядерных сил могут нести американские бомбы B61.

Елена Черненко

Справка
На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

 Белоусова убрали с должности и. о. премьера
У границ России новая вспышка COVID-19 на 100 млн человек
Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами врачам
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
В России возбудили первое уголовное дело о невыплатах врачам
Переболевшие COVID-19 с положительным тестом оказались незаразны
Как рассорилась богатейшая семья, строившая империю 70 лет
Подготовлен план восстановления экономики России
Новый выпуск программы Михалкова не выйдет на «России 24»
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
В России разрушили миф о микроволновках СВЧ-печи гораздо безвреднее, чем считают многие
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 283
Роскомнадзор предупреждает. 278
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Да пусть подавятся гады! 162
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Новости партнеров
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Перенесшая инсульт Буланова осталась жить в нищете
Инсульт, бедность: Буланова не живет, а выживает
Киевские власти решили переименовать Украину
Gnezdo.ru
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Не стерпела: Утяшева рассказала о причинах развода
Леди
10 модных асимметричных стрижек Асимметрия – нестареющий способ освежить образ.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь