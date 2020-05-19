МИД РФ отреагировал на заявление о возможном размещении ядерного оружия США в Польше

В министерстве отметили, что это было бы нарушением одного из ключевых положений «Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора (НАТО)» от 27 мая 1997 года.
Напомним, в этом документе сказано: «Государства — члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем».
Посол США в Варшаве же ранее вмешалась в продолжающийся уже несколько недель в Германии спор о размещении на территории страны американского ядерного оружия. «Если Германия хочет уменьшить ядерный потенциал НАТО и ослабить альянс, возможно, Польша, которая четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить соответствующие силы и средства у себя», — написала Джоржетт Мосбахер в Twitter вечером 15 мая.
«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО, а также ставят под угрозу саму материальную основу европейской безопасности, уже ослабленную в результате односторонних шагов США, прежде всего, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявили во вторник, 19 мая, в МИД РФ.
По мнению Москвы, «реальным вкладом в укрепление евробезопасности стало бы возвращение американских боеголовок на территорию США».
«Так давно поступила Россия, вернув все ядерное оружие на свою национальную территорию», — напомнили в дипведомстве.
Дискуссия о тактическом американском ядерном оружии разгорелась в Германии, после того как стало известно, что министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр предварительно договорилась с главой Пентагона Марком Эспером о приобретении 30 истребителей-бомбардировщиков F/A-18 °F производства Boeing. Они призваны заменить морально и физически устаревшие Tornado и в случае конфликта с задействованием ядерных сил могут нести американские бомбы B61.