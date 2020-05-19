18:41 (мск), источник: RTVi
Депутат Рады опубликовал аудиозаписи, на которых Байден и Керри просили Порошенко уволить генпрокурора Украины
Депутат Верховной Рады Андрей Деркач на
Деркач сказал, что аудиозаписи ему передали некие
«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», — сказал человек с голосом, похожим на главу Госдепа. Он добавил, что этим вопросом обеспокоен Байден.
Следующая запись была сделана 22 марта 2016 года, за четыре дня до отставки Шокина. На ней якобы беседовали Байден и Порошенко.
Голос, похожий на Порошенко, отметил, что это сильная мотивация. В качестве кандидата на должность нового главы ведомства он предложил тогдашнего лидера Блока Петра Порошенко «Солидарность» Юрия Луценко. «Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — уточнил человек с голосом президента Украины.
В октябре 2019 года бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрук рассказал, что бывший
Шокин вел антикоррупционное расследование против газодобывающей компании Burisma. Сын Байдена Хантер в 2014 году вошел в состав ее правления. По словам Севрука, расследование не касалось
Летом 2019 года против президента США Дональда Трампа начали расследование
Таким образом, Трамп, по мнению политических противников, злоупотребил властью в личных целях. Уже тогда Джо Байдена называли одним из главных конкурентов нынешнего президента в борьбе за Белый дом. Этот телефонный разговор стал основанием, чтобы запустить против президента процедуру импичмента. В декабре 2019 года Палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса, но республиканское большинство в Сенате оправдало президента по обоим пунктам обвинения.