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18:41 (мск), источник: RTVi

Депутат Рады опубликовал аудиозаписи, на которых Байден и Керри просили Порошенко уволить генпрокурора Украины

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач на пресс-конференции 19 мая представил аудиозаписи разговоров людей, голоса которых похожи на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бывшего госсекретаря Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. Они обсуждают отставку генпрокурора страны Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь. Подробности — в материале RTVI.

Источник: AFP 2020

Деркач сказал, что аудиозаписи ему передали некие журналисты-расследователи, а записал их Петр Порошенко. Первая запись датирована 3 декабря 2015 года. На ней якобы госсекретарь Джон Керри просит президента Украины Петра Порошенко отправить в отставку генерального прокурора страны Виктора Шокина.

«Хотел бы призвать вас рассмотреть возможность решения проблемы замены генерального прокурора Шокина, поскольку он, на мой взгляд, заблокировал реформу очищения генпрокуратуры», — сказал человек с голосом, похожим на главу Госдепа. Он добавил, что этим вопросом обеспокоен Байден.

Следующая запись была сделана 22 марта 2016 года, за четыре дня до отставки Шокина. На ней якобы беседовали Байден и Порошенко.

Вице-президент США обещал, что в случае если Порошенко сформирует новое правительство и назначит другого генпрокурора, то он подпишет обязательства оказать Украине помощь на миллиард долларов.

Голос, похожий на Порошенко, отметил, что это сильная мотивация. В качестве кандидата на должность нового главы ведомства он предложил тогдашнего лидера Блока Петра Порошенко «Солидарность» Юрия Луценко. «Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — уточнил человек с голосом президента Украины.

Независимую верификацию аудиозаписей пока не провели.

В октябре 2019 года бывший исполняющий обязанности генпрокурора Украины Юрий Севрук рассказал, что бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты от демократов Джо Байден лично просил Порошенко уволить Шокина. По словам самого Байдена, решение об увольнении власти Украины приняли после того, как он пригрозил оставить Киев без финансовой помощи в $1 млрд.

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Шокин вел антикоррупционное расследование против газодобывающей компании Burisma. Сын Байдена Хантер в 2014 году вошел в состав ее правления. По словам Севрука, расследование не касалось Байдена-младшего, но были люди, которые опасались, что оно может его затронуть.

Летом 2019 года против президента США Дональда Трампа начали расследование из-за телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским. Демократы в Палате представителей посчитали, что американский лидер оказывал давление на украинского коллегу, поскольку в обмен на оказание помощи просил возобновить расследование против Burisma и связей компании с Байденом-младшим.

Таким образом, Трамп, по мнению политических противников, злоупотребил властью в личных целях. Уже тогда Джо Байдена называли одним из главных конкурентов нынешнего президента в борьбе за Белый дом. Этот телефонный разговор стал основанием, чтобы запустить против президента процедуру импичмента. В декабре 2019 года Палата представителей обвинила Трампа в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе Конгресса, но республиканское большинство в Сенате оправдало президента по обоим пунктам обвинения.

Сейчас Трамп и Байден остались единственными кандидатами соответственно от республиканцев и демократов на президентских выборах, которые пройдут осенью 2020 года.
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26 сентября 2019© Ньюстюб
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