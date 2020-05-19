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18:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В Северной Корее рассказали о работе Ким Чен Ына без выходных и сна

Несмотря на множество сообщений о пропаже Ким Чен Ына, циркулирующих в СМИ, лидер Северной Кореи работает 365 дней в году без выходных, дней рождения и даже сна. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на ежедневную газету КНДР «Нодон синмун».

Источник: Reuters

Официальное печатное издание республики посвятило всю первую полосу восхвалению последних восьми лет правления Ким Чен Ына. «С самого начала революционный календарь нашего лидера … не имеет выходных, праздников или дней рождения», — говорится в статье.

«Верховный лидер, товарищ Ким Чен Ын в данный момент продолжает не спать, не отдыхать, напряженный график…» — подчеркнула газета.

Основное внимание в статье уделено политике северокорейского лидера, «ставящей в приоритет людей». Отмечается, что лидер Северной Кореи, не колеблясь, накажет тех, кто злоупотребляет своими позициями — вероятно, ссылаясь на его приказ военным отсеять коррупцию в ее рядах.

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И вновь продолжается Ким

Издание также высоко оценило любовь Кима к народу и восславило его руководство, несмотря на «беспрецедентные трудности» и «суровые условия», которые переживает страна, включая давление со стороны иностранных держав. Газета добавила, что под руководством Ким Чен Ына армия была усилена до такой степени, что страна считается «мировой военной мощью», добавив, что в ближайшем будущем экономический сектор будет также пользоваться успехом мирового уровня.

Один из экспертов, преподаватель Лейденского университета Кристофер Грин заявил, что в статье примечательно не ее содержание, а контекст — то, что она первоначально была нацелена на апрельскую годовщину восьмилетнего правления Ким Чен Ына, а не на май. Эксперт отметил, что статья вышла позже, потому что власти были сфокусированы на чем-то другом. Грин напомнил, что северокорейский лидер не появился на публике 15 апреля в связи с одним из самых больших праздников в Северной Корее в честь дня рождения Ким Ир Сена.

Статья вышла в субботу, 16 мая, после появления новых слухов об исчезновении Ким Чен Ына, которого не видели в течение двух недель.

В середине апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии». Однако 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи и официальное печатное издание страны опубликовали фотографии политика с церемонии открытия нового завода.

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