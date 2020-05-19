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20:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров предупредил о подорожании газа в ЕС из-за ситуации с «Северным потоком-2»

Проблемы вокруг «Северного потока-2» могут привести к тому, что в ЕС может подорожать газ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом он убежден, что проект все равно будет запущен.

Источник: AP 2020

Ранее Германия отклонила заявку оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, который просил освободить проект от требований газовой директивы ЕС. Это означает, что теперь «Северный поток-2» может быть запущен не на полную мощность. Nord Stream 2 AG обжалует это решение.

«Эксперты — это их мнение — сходятся в том, что практически все варианты разрешения правовой коллизии приведут к удорожанию газа для конечных потребителей, для граждан стран ЕС», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря (цитата по ТАСС).

При этом он считает, что «Северный поток-2» будет запущен.

Я убежден, что он будет реализован — в этом заинтересованы и Германия, и другие европейские страны, чьи компании участвуют в его реализации. В этом заинтересована, в конце концов, вся Европа, потому что это будет укреплять европейскую энергетическую безопасность.
Сергей Лавров

Министр также отметил, что Россия не будет давить на Германию в связи с «Северным потоком-2». Он сообщил, что сегодня намерен провести телефонные переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнеры, в частности в ходе телефонного разговора (госсекретаря США.—"Ъ») Майкла Помпео с Хайко Маасом, о котором Госдепартамент так бравурно сообщил", — сказал Сергей Лавров.

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