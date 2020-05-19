22:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Владимир Жириновский предложил распустить Совет федерации
Лидер ЛДПР предложил обсудить идею ликвидации Совета федерации.
«В России много ненужных депутатов и чиновников. Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственной думе и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета федерации», — написал господин Жириновский в Twitter.
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Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко предложение лидера ЛДПР назвал пиаром. «Владимир Вольфович всегда отличался эпатажными заявлениями, не соответствующими реальности. Это политический пиар, не более того», — цитирует господина Тимченко «РИА Новости».
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов («Единая Россия») напомнил, что недавно Дума приняла закон о поправках к Конституции, часть которых касается Совета федерации. ЛДПР поправки поддержала, напомнил господин Романов, и «тогда этот вопрос не звучал». «Предложений, насколько я знаю, таких не рассматривалось», — подчеркнул он.