Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как разругалась одна из богатейших семей ВеликобританииБратья-близнецы Дэвид и Фредерик Барклай входят в число 500 самых богатых людей мира с состоянием порядка 8 млрд фунтов по итогам 2019 года
Фоторепортажи
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
00:32 (мск), источник: ТАСС

Трамп: США направляют ИВЛ странам ради спасения жизней, а не из политических соображений

По словам главы Белого дома, США поступают «необычные звонки» с просьбой о содействии из тех стран, которые бы в обычной ситуации не обратились.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 20.05
Инфицировано299 941+9 263
6.05
10559
7.05
11231
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
6.0519.05
Скончалось2 837+115
6.05
86
7.05
88
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
6.0519.05
Выздоровело76 130+5 921
6.05
1462
7.05
2476
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
6.0519.05
Инфицировано4 881 570+99 031
6.05
81023
7.05
89229
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
6.0519.05
Скончалось322 457+4 891
6.05
5736
7.05
6529
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
6.0519.05
Выздоровело1 672 406 
6.05
33526
7.05
44569
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
6.0519.05
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты направляют другим странам аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ради спасения жизней, а не из политических соображений. Об этом заявил во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Читайте также
США передадут России 200 аппаратов ИВЛ

«Нет, я не стремлюсь [использовать] это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, намерен ли он использовать такие поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных частях мира.

«Если мы можем спасти жизни в других странах, то это хорошее дело. Мы лишь стремимся спасти жизни, — продолжил он. — Возможно, это хорошо с дипломатической точки зрения, но это не является целью. Есть страны, у которых нет аппаратов и возможностей их производить. Мы направляем сотни, даже тысячи аппаратов».

По словам главы Белого дома, США поступают «необычные звонки» с просьбой о содействии из тех стран, которые бы в обычной ситуации не обратились.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "В США на нас обиделись. Упорно не хотят признавать, что наши технологии — лучшие в мире"
Когда доходит до главврачей, человеку говорят: "Пикнешь — сразу на выход"
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
Трамп поставил ВОЗ условия для продолжения финансирования
Названа группа крови большинства пациентов с коронавирусом
В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Коронавирус COVID-19: главные события 19 мая
В Египте отмечено рекордное число случаев коронавируса
Доказана опасность бессимптомных носителей коронавируса
В Подмосковье совершил жесткую посадку военный вертолет
Как рассорилась богатейшая семья, строившая империю 70 лет
Опубликован разговор Порошенко и Байдена о миллиарде долларов
В Лондоне нашли заброшенный дом с дорогими вещами (фото)
Здоровье
90-летнему мужчине понадобилось лечение от сексуальной зависимости Средний возраст британцев, зависимых от секса, в 2019 году составлял 45 лет.
Hi-Tech
На Урале обнаружили огромную копию пирамиды Хеопса Фантастическая находка
Горячие темы на Авто
поболтать(купить сейчас машину?) 283
В общем это... Не остановим мы эту "корону"...((((((((((( 210
Да пусть подавятся гады! 174
Ещё немного о ценообразовании.. 75
Кино
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума Звезда «Дикого ангела» принимает поздравления с днем рождения
Новости партнеров
На старых фото Семенович заметили одну странность
Степаненко прокомментировала возвращение Петросяна
Инсульт, бедность: Буланова не живет, а выживает
Самоизоляция была ошибкой: выводы доктора Мясникова
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Причина смерти жены Гагарина: аж мурашки по коже
Леди
19-летняя дочь Урганта очаровала поклонников (фото) Девушка показала, как город выходит из самоизоляции.
Дом
Куда в России стоит поехать после пандемии
Как меняется дом на самоизоляции: личный опыт
Как правильно просить хозяина квартиры о снижении платы за жилье
Как выглядела Москва 20 лет назад (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь