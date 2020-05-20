01:29 (мск), источник: ТАСС
США потребовали не приближаться к их кораблям в Персидском заливе ближе, чем на 100 м
В противном случае в отношении вооруженных судов могут быть применены «законные оборонительные меры», предупредили в ВМС США.
ТАСС, 20 мая. ВМС США пригрозили применением силы в случае приближения к их военным кораблям в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе ближе, чем на 100 м. Соответствующее предупреждение опубликовано во вторник Национальным агентством геопространственной разведки США после инцидентов с участием американских и иранских кораблей в регионе.
«В связи с недавними событиями с целью повышения безопасности, минимизации неопределенности и уменьшения вероятности просчетов всем судам следует соблюдать безопасную дистанцию не менее 100 м от кораблей ВМС США в международных водах и проливах. Вооруженные суда, подошедшие ближе, чем на 100 м, к кораблям ВМС США, могут быть расценены как угроза, и в отношении них могут быть применены законные оборонительные меры», — говорится в уведомлении.